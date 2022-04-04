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В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией - РИА Новости, 04.04.2022
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В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией - РИА Новости, 04.04.2022
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о понижении Литвой уровня дипотношений с РФ и высылке посла, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:27
2022-04-04T16:27
мид литвы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о понижении Литвой уровня дипотношений с РФ и высылке посла, заявила РИА Новости, что ответные меры Москвы не заставят себя ждать."Ответные меры не заставят себя ждать", - сообщила она.Ранее МИД Литвы заявил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией и высылает посла.
https://ria.ru/20220404/litva-1781727985.html
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мид литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, литва
16:27 04.04.2022
 
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией

Захарова пообещала ответить на понижение уровня дипотношения с Россией Литвой

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Литвы у здания МИД России
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о понижении Литвой уровня дипотношений с РФ и высылке посла, заявила РИА Новости, что ответные меры Москвы не заставят себя ждать.
"Ответные меры не заставят себя ждать", - сообщила она.
Ранее МИД Литвы заявил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией и высылает посла.
Города мира. Клайпеда - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
16:25
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде
 
МИД ЛитвыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияЛитва
 
 
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