https://ria.ru/20220404/litva-1781728088.html
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией - РИА Новости, 04.04.2022
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о понижении Литвой уровня дипотношений с РФ и высылке посла, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:27
2022-04-04T16:27
2022-04-04T16:27
мид литвы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
литва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о понижении Литвой уровня дипотношений с РФ и высылке посла, заявила РИА Новости, что ответные меры Москвы не заставят себя ждать."Ответные меры не заставят себя ждать", - сообщила она.Ранее МИД Литвы заявил, что страна понижает уровень дипломатических отношений с Россией и высылает посла.
https://ria.ru/20220404/litva-1781727985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, литва
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией
Захарова пообещала ответить на понижение уровня дипотношения с Россией Литвой