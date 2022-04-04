https://ria.ru/20220404/litva-1781727985.html
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде - РИА Новости, 04.04.2022
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс закрывает российское генконсульство в Клайпеде. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:25
2022-04-04T16:25
2022-04-04T16:34
литва
в мире
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40699/66/406996614_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_7219c0622f5910af346944a1b5d00ad7.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс закрывает российское генконсульство в Клайпеде."Правительство Литвы... закрывает генеральное консульство в Клайпеде", - приводит его слова Sputnik.
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781614198.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40699/66/406996614_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8eaf96c3f53a034ac4addb4dfe428c3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, в мире, россия, санкции в отношении россии
16:25 04.04.2022 (обновлено: 16:34 04.04.2022)
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде
Литва объявила о закрытии российского генконсульства в Клайпеде