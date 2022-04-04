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Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде - РИА Новости, 04.04.2022
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Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде - РИА Новости, 04.04.2022
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс закрывает российское генконсульство в Клайпеде. РИА Новости, 04.04.2022
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литва
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс закрывает российское генконсульство в Клайпеде."Правительство Литвы... закрывает генеральное консульство в Клайпеде", - приводит его слова Sputnik.
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781614198.html
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литва, в мире, россия, санкции в отношении россии
16:25 04.04.2022 (обновлено: 16:34 04.04.2022)
 
Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде

Литва объявила о закрытии российского генконсульства в Клайпеде

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкГорода мира. Клайпеда
Города мира. Клайпеда - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Города мира. Клайпеда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс закрывает российское генконсульство в Клайпеде.
"Правительство Литвы... закрывает генеральное консульство в Клайпеде", - приводит его слова Sputnik.
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
09:38
Bild: Берлин примет решение о высылке российских дипломатов на этой неделе
 
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