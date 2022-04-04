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В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды
В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды - РИА Новости, 04.04.2022
В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды
Краснокнижные дымчатые леопарды впервые за 50 лет появились в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:28
2022-04-04T08:28
2022-04-04T10:43
светлана акулова
франция
московский зоопарк
общество
хорошие новости
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Краснокнижные дымчатые леопарды впервые за 50 лет появились в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Две самки, сестры Кари и Канти, прибыли из зоопарка Пон-Скорфа (Франция). Кошки хорошо перенесли дорогу. Когда они приехали в Центр воспроизводства редких видов животных, то прежде всего прошли обязательный месячный карантин, а потом перебрались в собственный вольер. Сестры неразлучны, они предпочитают спать в одном домике", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти животные занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые"."Сперва Кари и Канти прятались в укрытиях и не высовывались, если чувствовали рядом человека. Постепенно кошки стали привыкать к постоянному присутствию сотрудников ... Так как дымчатые леопарды теплолюбивые животные, мы пока содержим их в отапливаемом зимнем помещении. Как только температура на улице поднимется до 10–15 градусов тепла, кошки выйдут в открытую часть своего вольера", - приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
https://ria.ru/20220330/kaputsin-1780796274.html
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РИА Новости
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светлана акулова, франция, московский зоопарк, общество
08:28 04.04.2022 (обновлено: 10:43 04.04.2022)
В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды
В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды Кари и Канти