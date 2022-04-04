https://ria.ru/20220404/leopard-1781607709.html

В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды

В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды - РИА Новости, 04.04.2022

В Московском зоопарке появились дымчатые леопарды

Краснокнижные дымчатые леопарды впервые за 50 лет появились в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:28

2022-04-04T08:28

2022-04-04T10:43

светлана акулова

франция

московский зоопарк

общество

хорошие новости

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Краснокнижные дымчатые леопарды впервые за 50 лет появились в Московском зоопарке, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."Две самки, сестры Кари и Канти, прибыли из зоопарка Пон-Скорфа (Франция). Кошки хорошо перенесли дорогу. Когда они приехали в Центр воспроизводства редких видов животных, то прежде всего прошли обязательный месячный карантин, а потом перебрались в собственный вольер. Сестры неразлучны, они предпочитают спать в одном домике", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти животные занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые"."Сперва Кари и Канти прятались в укрытиях и не высовывались, если чувствовали рядом человека. Постепенно кошки стали привыкать к постоянному присутствию сотрудников ... Так как дымчатые леопарды теплолюбивые животные, мы пока содержим их в отапливаемом зимнем помещении. Как только температура на улице поднимется до 10–15 градусов тепла, кошки выйдут в открытую часть своего вольера", - приводятся на сайте слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

https://ria.ru/20220330/kaputsin-1780796274.html

https://ria.ru/20220321/pingviny-1779199979.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана акулова, франция, московский зоопарк, общество