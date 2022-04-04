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Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова - РИА Новости, 04.04.2022
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Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова
Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова - РИА Новости, 04.04.2022
Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова
Ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:20
2022-04-04T17:20
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, Голикова провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения."Татьяна Голикова подчеркнула, что у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Она напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона", - говорится в сообщении.Согласно нему, этими законами упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также введена ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия.В сообщении уточняется, что в программе госгарантий увеличены средства на закупку медицинского оборудования со 100 тысяч до 1 миллиона рублей и введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия
17:20 04.04.2022
 
Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова

Вице-премьер Голикова: в России есть ресурсы для обеспечения пациентов лекарствами

© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает таблетки
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Depositphotos / Diego Cervo
Женщина принимает таблетки
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Согласно сообщению, Голикова провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения.
"Татьяна Голикова подчеркнула, что у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Она напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона", - говорится в сообщении.
Согласно нему, этими законами упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также введена ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия.
В сообщении уточняется, что в программе госгарантий увеличены средства на закупку медицинского оборудования со 100 тысяч до 1 миллиона рублей и введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.
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