https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781744007.html

Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова

Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова - РИА Новости, 04.04.2022

Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами, заявила Голикова

Ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:20

2022-04-04T17:20

2022-04-04T17:20

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b43c05be4227cc3d86d230c4360fc3d3.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, Голикова провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения."Татьяна Голикова подчеркнула, что у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Она напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона", - говорится в сообщении.Согласно нему, этими законами упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также введена ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия.В сообщении уточняется, что в программе госгарантий увеличены средства на закупку медицинского оборудования со 100 тысяч до 1 миллиона рублей и введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.

https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781706226.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна голикова, здоровье - общество, россия