https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781737098.html

Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс

Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс - РИА Новости, 04.04.2022

Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс

За месяц в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:00

2022-04-04T17:00

2022-04-04T17:00

общество

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За месяц в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."В последние 2-3 недели, а точнее в течение месяца, мы реально отсматривали проблематику и дефектуру "L-тироксина"… Был реальный ажиотажный спрос, но благодаря маркировке, мы видели где, в какой аптеке, какое количество "L-тироксина" присутствовало. Нужно сказать, что… за март месяц в целом по стране было продано в 5 раз больше препарата "L-тироксина", "Эутирокса" в сравнении с аналогичными периодами прошлого года или с предыдущими месяцами по продаже", - сказала Самойлова на конгрессе "Человек и лекарства".Она отметила, что маркировка лекарств позволяет мониторировать движение препаратов и отслеживать, есть ли какие-то проблемы с лекарствами.Ранее в ряде регионов России сообщалось о пропаже "L-тироксина" и "Эутирокса" с аптечных полок, однако в Росздравндазоре в середине марта заявляли, что проблем с запасами препаратов нет.

https://ria.ru/20220329/natsenki-1780764455.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия