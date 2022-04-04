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Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс - РИА Новости, 04.04.2022
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Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс
Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс - РИА Новости, 04.04.2022
Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс
За месяц в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:00
2022-04-04T17:00
общество
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За месяц в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова."В последние 2-3 недели, а точнее в течение месяца, мы реально отсматривали проблематику и дефектуру "L-тироксина"… Был реальный ажиотажный спрос, но благодаря маркировке, мы видели где, в какой аптеке, какое количество "L-тироксина" присутствовало. Нужно сказать, что… за март месяц в целом по стране было продано в 5 раз больше препарата "L-тироксина", "Эутирокса" в сравнении с аналогичными периодами прошлого года или с предыдущими месяцами по продаже", - сказала Самойлова на конгрессе "Человек и лекарства".Она отметила, что маркировка лекарств позволяет мониторировать движение препаратов и отслеживать, есть ли какие-то проблемы с лекарствами.Ранее в ряде регионов России сообщалось о пропаже "L-тироксина" и "Эутирокса" с аптечных полок, однако в Росздравндазоре в середине марта заявляли, что проблем с запасами препаратов нет.
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общество, россия
17:00 04.04.2022
 
Росздравнадзор рассказал о высоком спросе на L-тироксин и Эутирокс

В России за месяц продали в пять раз больше L-тироксина и Эутирокса, чем обычно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За месяц в России было продано в 5 раз больше препаратов для лечения щитовидной железы "L-тироксина" и "Эутирокса", чем за аналогичный период прошлого года, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"В последние 2-3 недели, а точнее в течение месяца, мы реально отсматривали проблематику и дефектуру "L-тироксина"… Был реальный ажиотажный спрос, но благодаря маркировке, мы видели где, в какой аптеке, какое количество "L-тироксина" присутствовало. Нужно сказать, что… за март месяц в целом по стране было продано в 5 раз больше препарата "L-тироксина", "Эутирокса" в сравнении с аналогичными периодами прошлого года или с предыдущими месяцами по продаже", - сказала Самойлова на конгрессе "Человек и лекарства".
Она отметила, что маркировка лекарств позволяет мониторировать движение препаратов и отслеживать, есть ли какие-то проблемы с лекарствами.
Ранее в ряде регионов России сообщалось о пропаже "L-тироксина" и "Эутирокса" с аптечных полок, однако в Росздравндазоре в середине марта заявляли, что проблем с запасами препаратов нет.
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