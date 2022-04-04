https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781706226.html
Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств
Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств - РИА Новости, 04.04.2022
Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств
Правительство РФ уже приняло ряд решений по обеспечению населения лекарственными средствами в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:30
2022-04-04T15:30
2022-04-04T16:28
общество
михаил мишустин
санкции в отношении россии
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ уже приняло ряд решений по обеспечению населения лекарственными средствами в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Немало потребителей регулярно пользуются иностранными препаратами, и иногда на них и основывается вся схема лечения, вся методика. Поэтому люди опасаются, что не смогут вовремя приобрести нужные для их близких медикаменты… Уже был принят целый ряд решений по этому направлению", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.В частности, среди принятых мер - изменение правил госзакупок, которые позволят покупать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет, и уточнение порядка лицензирования производства препаратов.Также приняты меры, которые защитят россиян от сбоя в поставках оборудования. "Запретили вывоз из страны иностранных медицинских изделий полностью и упростили их закупку. Мы также ускорили процедуры регистрации отечественных медицинских изделий в случаях замены в них иностранных составляющих", – сообщил премьер.
https://ria.ru/20220404/podderzhka-1781713419.html
https://ria.ru/20220401/lekarstva-1781318317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил мишустин, санкции в отношении россии, госдума рф, единая россия
15:30 04.04.2022 (обновлено: 16:28 04.04.2022)
Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств
Премьер Мишустин сообщил о принятых решениях для повышения доступности лекарств
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ уже приняло ряд решений по обеспечению населения лекарственными средствами в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Немало потребителей регулярно пользуются иностранными препаратами, и иногда на них и основывается вся схема лечения, вся методика. Поэтому люди опасаются, что не смогут вовремя приобрести нужные для их близких медикаменты… Уже был принят целый ряд решений по этому направлению", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия
" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме
.
В частности, среди принятых мер - изменение правил госзакупок, которые позволят покупать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет, и уточнение порядка лицензирования производства препаратов.
"Сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации. Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию, разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок", - пояснил Мишустин.
Также приняты меры, которые защитят россиян от сбоя в поставках оборудования. "Запретили вывоз из страны иностранных медицинских изделий полностью и упростили их закупку. Мы также ускорили процедуры регистрации отечественных медицинских изделий в случаях замены в них иностранных составляющих", – сообщил премьер.