https://ria.ru/20220404/lekarstva-1781706226.html

Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств

Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств - РИА Новости, 04.04.2022

Мишустин рассказал о решениях для повышения доступности лекарств

Правительство РФ уже приняло ряд решений по обеспечению населения лекарственными средствами в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:30

2022-04-04T15:30

2022-04-04T16:28

общество

михаил мишустин

санкции в отношении россии

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ уже приняло ряд решений по обеспечению населения лекарственными средствами в условиях санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Немало потребителей регулярно пользуются иностранными препаратами, и иногда на них и основывается вся схема лечения, вся методика. Поэтому люди опасаются, что не смогут вовремя приобрести нужные для их близких медикаменты… Уже был принят целый ряд решений по этому направлению", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.В частности, среди принятых мер - изменение правил госзакупок, которые позволят покупать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет, и уточнение порядка лицензирования производства препаратов.Также приняты меры, которые защитят россиян от сбоя в поставках оборудования. "Запретили вывоз из страны иностранных медицинских изделий полностью и упростили их закупку. Мы также ускорили процедуры регистрации отечественных медицинских изделий в случаях замены в них иностранных составляющих", – сообщил премьер.

https://ria.ru/20220404/podderzhka-1781713419.html

https://ria.ru/20220401/lekarstva-1781318317.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, санкции в отношении россии, госдума рф, единая россия