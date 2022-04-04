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Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму - РИА Новости, 04.04.2022
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Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму
Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму - РИА Новости, 04.04.2022
Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал, и поблагодарил за задержание одного из их последователей. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:17
2022-04-04T15:17
безопасность
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал, и поблагодарил за задержание одного из их последователей.В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Алушты, который дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох.
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россия
республика крым
украина
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безопасность, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
15:17 04.04.2022
 
Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму

Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал, и поблагодарил за задержание одного из их последователей.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Алушты, который дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох.
"Мы знаем, что нацистская мразь не оставляет надежд навредить крымчанам, но все эти попытки обречены на провал. Дырку им от бублика, а не Крым. Наш полуостров под надежной защитой", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Он поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание сторонника украинских нацистов в Крыму.
Момент задержания в Крыму подозреваемого в работе с СБУ
31 марта, 14:30
В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ
 
БезопасностьРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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