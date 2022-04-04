https://ria.ru/20220404/krym-1781702428.html
Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму
Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму - РИА Новости, 04.04.2022
Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал, и поблагодарил за задержание одного из их последователей. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:17
2022-04-04T15:17
2022-04-04T15:17
безопасность
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал, и поблагодарил за задержание одного из их последователей.В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Алушты, который дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох.
https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму
Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал