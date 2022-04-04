https://ria.ru/20220404/krym-1781702428.html

Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму

Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму - РИА Новости, 04.04.2022

Аксенов пообещал, что украинские нацисты не смогут навредить Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал, и поблагодарил за задержание одного из их последователей. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:17

2022-04-04T15:17

2022-04-04T15:17

безопасность

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки украинских нацистов навредить Крыму обречены на провал, и поблагодарил за задержание одного из их последователей.В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Алушты, который дома хранил самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох.

https://ria.ru/20220331/sbu-1781078953.html

россия

республика крым

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)