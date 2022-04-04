https://ria.ru/20220404/krym-1781608782.html

Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории

Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории - РИА Новости, 04.04.2022

Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории

Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:44

2022-04-04T08:44

2022-04-04T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Крымская делегация посетила с официальным визитом Белоруссию, где приняла участие в Минске в международной туристической выставке "Отдых-2022"."Достигнут ряд договоренной, в том числе о возможности расширения поставок продукции крымских виноделов, эфиромасличной продукции и сакский грязей. Сакские грязи будут поставлять в санатории Белоруссии", - говорится в сообщении.По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, с белорусским турбизнесом обсуждались варианты построения логистических цепочек, а также участие в госпрограммах поддержки обеих стран.По его словам, Белоруссия может быть интересна крымскому и в целом российскому туристу возможностями оздоровления, аграрным и промышленным туризмом."Обозначен интерес к проведению спортивных сборов и соревнований, что также может стать точкой совместного роста", - отметил Волченко.

https://ria.ru/20220401/krym-1781204164.html

https://ria.ru/20220402/gosudarstvo-1781473901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, минск, республика крым, общество, туризм, новости - туризм