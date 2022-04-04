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Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории - РИА Новости, 04.04.2022
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Туризм
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Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории
Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории - РИА Новости, 04.04.2022
Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории
Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:44
2022-04-04T10:33
белоруссия
минск
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Крымская делегация посетила с официальным визитом Белоруссию, где приняла участие в Минске в международной туристической выставке "Отдых-2022"."Достигнут ряд договоренной, в том числе о возможности расширения поставок продукции крымских виноделов, эфиромасличной продукции и сакский грязей. Сакские грязи будут поставлять в санатории Белоруссии", - говорится в сообщении.По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, с белорусским турбизнесом обсуждались варианты построения логистических цепочек, а также участие в госпрограммах поддержки обеих стран.По его словам, Белоруссия может быть интересна крымскому и в целом российскому туристу возможностями оздоровления, аграрным и промышленным туризмом."Обозначен интерес к проведению спортивных сборов и соревнований, что также может стать точкой совместного роста", - отметил Волченко.
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белоруссия, минск, республика крым, общество, туризм, новости - туризм
08:44 04.04.2022 (обновлено: 10:33 04.04.2022)
 
Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории

Крым будет поставлять сакские целебные грязи в белорусские санатории

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Крымская делегация посетила с официальным визитом Белоруссию, где приняла участие в Минске в международной туристической выставке "Отдых-2022".
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"Достигнут ряд договоренной, в том числе о возможности расширения поставок продукции крымских виноделов, эфиромасличной продукции и сакский грязей. Сакские грязи будут поставлять в санатории Белоруссии", - говорится в сообщении.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, с белорусским турбизнесом обсуждались варианты построения логистических цепочек, а также участие в госпрограммах поддержки обеих стран.
"Мы готовы организовать принимающую сторону, помочь туроператорам, заинтересованным в работе на этом направлении, открытием представительств и промоутировании туристических возможностей Крыма", - подчеркнул министр.
По его словам, Белоруссия может быть интересна крымскому и в целом российскому туристу возможностями оздоровления, аграрным и промышленным туризмом.
"Обозначен интерес к проведению спортивных сборов и соревнований, что также может стать точкой совместного роста", - отметил Волченко.
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