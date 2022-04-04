https://ria.ru/20220404/krym-1781608782.html
Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории
Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории - РИА Новости, 04.04.2022
Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории
Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:44
2022-04-04T08:44
2022-04-04T10:33
белоруссия
минск
республика крым
общество
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/46/1531224679_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_c17659497dc15a47236e69093eb802ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Крымская делегация посетила с официальным визитом Белоруссию, где приняла участие в Минске в международной туристической выставке "Отдых-2022"."Достигнут ряд договоренной, в том числе о возможности расширения поставок продукции крымских виноделов, эфиромасличной продукции и сакский грязей. Сакские грязи будут поставлять в санатории Белоруссии", - говорится в сообщении.По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, с белорусским турбизнесом обсуждались варианты построения логистических цепочек, а также участие в госпрограммах поддержки обеих стран.По его словам, Белоруссия может быть интересна крымскому и в целом российскому туристу возможностями оздоровления, аграрным и промышленным туризмом."Обозначен интерес к проведению спортивных сборов и соревнований, что также может стать точкой совместного роста", - отметил Волченко.
https://ria.ru/20220401/krym-1781204164.html
https://ria.ru/20220402/gosudarstvo-1781473901.html
белоруссия
минск
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/46/1531224679_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_979051d596b3bbf59c051cef29e72805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, республика крым, общество, туризм, новости - туризм
08:44 04.04.2022 (обновлено: 10:33 04.04.2022)
Крым будет поставлять целебные грязи в белорусские санатории
Крым будет поставлять сакские целебные грязи в белорусские санатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Крым начнет поставлять в санатории Белоруссии целебные грязи, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Крымская делегация посетила с официальным визитом Белоруссию
, где приняла участие в Минске
в международной туристической выставке "Отдых-2022".
"Достигнут ряд договоренной, в том числе о возможности расширения поставок продукции крымских виноделов, эфиромасличной продукции и сакский грязей. Сакские грязи будут поставлять в санатории Белоруссии", - говорится в сообщении.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, с белорусским турбизнесом обсуждались варианты построения логистических цепочек, а также участие в госпрограммах поддержки обеих стран.
"Мы готовы организовать принимающую сторону, помочь туроператорам, заинтересованным в работе на этом направлении, открытием представительств и промоутировании туристических возможностей Крыма", - подчеркнул министр.
По его словам, Белоруссия может быть интересна крымскому и в целом российскому туристу возможностями оздоровления, аграрным и промышленным туризмом.
"Обозначен интерес к проведению спортивных сборов и соревнований, что также может стать точкой совместного роста", - отметил Волченко.