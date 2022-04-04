https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html
В России появились речные круизы "только для взрослых"
В России появились речные круизы "только для взрослых" - РИА Новости, 04.04.2022
В России появились речные круизы "только для взрослых"
В России появился формат круизов "только для взрослых", он не предполагает присутствия на борту детей и подростков младше 18 лет, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:46
2022-04-04T18:46
2022-04-04T18:46
туризм
туризм
новости - туризм
плес
казань
самара
санкт-петербург
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/88/1556028820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db78c26bc74a96e46da56ac8234ec5de.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России появился формат круизов "только для взрослых", он не предполагает присутствия на борту детей и подростков младше 18 лет, сообщает АТОР.Всего запланировано 27 таких путешествий в период с 15 мая по 12 сентября на люксовом теплоходе "Россия".Как рассказали в организующей их компании "Мостурфлот", подобный запрос от постоянных клиентов сформировался достаточно давно. Теплоход "Россия" раньше работал преимущественно с зарубежными пассажирами, но в период пандемии перешел на внутренний рынок. Он рассчитан на 224 места, все его каюты оснащены в соответствии со стандартами отелей категории "четыре-пять" звезд, большинство имеют индивидуальные балконы. На борту планируется развлекательная программа с мини-спектаклями, музыкальными вечерами, концертами, интеллектуальными играми, выставками и мастер-классами, дискуссиями на "взрослые темы", например, о вине, искусстве.Планируется, что ходить теплоход будет по Волге: до Казани и Самары, Плеса, городов Золотого кольца. Продолжительность круизов от 5 до 13 дней. Также в планах 14-дневный круиз Москва-Санкт-Петербург-Москва. Стоимость путевки в формате в среднем 12 500 рублей в день на человека. В эту цену входит проживание, полный пансион, экскурсии, все развлечения на борту.
https://ria.ru/20220331/chartery-1781029968.html
https://ria.ru/20220112/puteshestviya-1767302966.html
плес
казань
самара
санкт-петербург
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/88/1556028820_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6862643e5d2aaa15a66a0a64fec56a13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, плес , казань, самара, санкт-петербург, москва, туристы, круизы, куда поехать, куда поехать в выходные
В России появились речные круизы "только для взрослых"
"Мостурфлот" рассказал о программе круизов "только для взрослых", стартующих по Волге
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
В России появился формат круизов "только для взрослых", он не предполагает присутствия на борту детей и подростков младше 18 лет, сообщает
АТОР.
Всего запланировано 27 таких путешествий в период с 15 мая по 12 сентября на люксовом теплоходе "Россия".
Как рассказали в организующей их компании "Мостурфлот", подобный запрос от постоянных клиентов сформировался достаточно давно.
"Раньше у нас не было возможности выделить под формат 18+ целый теплоход. Но сейчас из-за отсутствия въездного потока есть свободные мощности, так что мы решили попробовать", – говорит заместитель генерального директора по туризму "Мостурфлот" Светлана Гончарова.
Теплоход "Россия" раньше работал преимущественно с зарубежными пассажирами, но в период пандемии перешел на внутренний рынок. Он рассчитан на 224 места, все его каюты оснащены в соответствии со стандартами отелей категории "четыре-пять" звезд, большинство имеют индивидуальные балконы.
На борту планируется развлекательная программа с мини-спектаклями, музыкальными вечерами, концертами, интеллектуальными играми, выставками и мастер-классами, дискуссиями на "взрослые темы", например, о вине, искусстве.
Планируется, что ходить теплоход будет по Волге: до Казани и Самары, Плеса, городов Золотого кольца. Продолжительность круизов от 5 до 13 дней. Также в планах 14-дневный круиз Москва-Санкт-Петербург-Москва.
Стоимость путевки в формате в среднем 12 500 рублей в день на человека. В эту цену входит проживание, полный пансион, экскурсии, все развлечения на борту.