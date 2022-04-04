https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html

В России появились речные круизы "только для взрослых"

В России появились речные круизы "только для взрослых" - РИА Новости, 04.04.2022

В России появились речные круизы "только для взрослых"

В России появился формат круизов "только для взрослых", он не предполагает присутствия на борту детей и подростков младше 18 лет, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:46

2022-04-04T18:46

2022-04-04T18:46

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В России появился формат круизов "только для взрослых", он не предполагает присутствия на борту детей и подростков младше 18 лет, сообщает АТОР.Всего запланировано 27 таких путешествий в период с 15 мая по 12 сентября на люксовом теплоходе "Россия".Как рассказали в организующей их компании "Мостурфлот", подобный запрос от постоянных клиентов сформировался достаточно давно. Теплоход "Россия" раньше работал преимущественно с зарубежными пассажирами, но в период пандемии перешел на внутренний рынок. Он рассчитан на 224 места, все его каюты оснащены в соответствии со стандартами отелей категории "четыре-пять" звезд, большинство имеют индивидуальные балконы. На борту планируется развлекательная программа с мини-спектаклями, музыкальными вечерами, концертами, интеллектуальными играми, выставками и мастер-классами, дискуссиями на "взрослые темы", например, о вине, искусстве.Планируется, что ходить теплоход будет по Волге: до Казани и Самары, Плеса, городов Золотого кольца. Продолжительность круизов от 5 до 13 дней. Также в планах 14-дневный круиз Москва-Санкт-Петербург-Москва. Стоимость путевки в формате в среднем 12 500 рублей в день на человека. В эту цену входит проживание, полный пансион, экскурсии, все развлечения на борту.

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https://ria.ru/20220112/puteshestviya-1767302966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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