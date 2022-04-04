https://ria.ru/20220404/kozyr-1781718436.html

Путин, продолжай: турки увидели конец доллара в российском "газовом козыре"

Путин, продолжай: турки увидели конец доллара в российском "газовом козыре" - РИА Новости, 04.04.2022

Путин, продолжай: турки увидели конец доллара в российском "газовом козыре"

Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа недружественным государствам только за рубли. По... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:58

2022-04-04T15:58

2022-04-04T16:21

экономика

россия

украина

турция

газпром

роснефть

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа недружественным государствам только за рубли. По мнению пользователей, этот шаг станет началом конца доллара.Издание опубликовало заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва готова отменить нововведение, если наступят "иные условия". Также он назвал возможность национализации дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в Германии нарушением международного права.Читатели выступили в поддержку российской позиции."Пока у России есть газовый козырь, ей ничего не будет. Рубль уже даже вернулся на свои прежние позиции", — написал Евфрат.Бора Бейэфенди добавила, что Россию никто не сможет поставить на колени."США, полагающие, что они раздавят Россию, как насекомое, и другие страны — сторонники санкций испытают разочарование", — прокомментировала она."Путин, правильный путь. Продолжай в том же духе", — высказался один из читателей. С ним согласился другой посетитель сайта."Россия пробудилась. Радуйтесь, капиталистические свиньи", — добавил еще один юзер.Правоту российского правительства признали и другие читатели издания."Кто бы что ни говорил, Путин — мужик, мои поздравления", — написал один из них.Реалист заявил, что в мире больше не будет действовать принцип "напечатай бумажку — купи хлеб"."Для доллара это начало конца. Путин войдет в историю", — считает он.Некоторые пользователи призвали Турцию поддерживать Россию, а не Запад.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов — по словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов, то есть примерно половина золотовалютных резервов.В ответ Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран. Новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220403/golod-1781562127.html

https://ria.ru/20220404/gaz-1781680634.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781182533.html

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украина

турция

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, россия, украина, турция, газпром, роснефть, владимир путин