https://ria.ru/20220404/kozyr-1781718436.html
Путин, продолжай: турки увидели конец доллара в российском "газовом козыре"
Путин, продолжай: турки увидели конец доллара в российском "газовом козыре" - РИА Новости, 04.04.2022
Путин, продолжай: турки увидели конец доллара в российском "газовом козыре"
Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа недружественным государствам только за рубли. По... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:58
2022-04-04T15:58
2022-04-04T16:21
экономика
россия
украина
турция
газпром
роснефть
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа недружественным государствам только за рубли. По мнению пользователей, этот шаг станет началом конца доллара.Издание опубликовало заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва готова отменить нововведение, если наступят "иные условия". Также он назвал возможность национализации дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в Германии нарушением международного права.Читатели выступили в поддержку российской позиции."Пока у России есть газовый козырь, ей ничего не будет. Рубль уже даже вернулся на свои прежние позиции", — написал Евфрат.Бора Бейэфенди добавила, что Россию никто не сможет поставить на колени."США, полагающие, что они раздавят Россию, как насекомое, и другие страны — сторонники санкций испытают разочарование", — прокомментировала она."Путин, правильный путь. Продолжай в том же духе", — высказался один из читателей. С ним согласился другой посетитель сайта."Россия пробудилась. Радуйтесь, капиталистические свиньи", — добавил еще один юзер.Правоту российского правительства признали и другие читатели издания."Кто бы что ни говорил, Путин — мужик, мои поздравления", — написал один из них.Реалист заявил, что в мире больше не будет действовать принцип "напечатай бумажку — купи хлеб"."Для доллара это начало конца. Путин войдет в историю", — считает он.Некоторые пользователи призвали Турцию поддерживать Россию, а не Запад.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов — по словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов, то есть примерно половина золотовалютных резервов.В ответ Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран. Новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, турция, газпром, роснефть, владимир путин
15:58 04.04.2022 (обновлено: 16:21 04.04.2022)
Путин, продолжай: турки увидели конец доллара в российском "газовом козыре"
Читатели турецкой En Son Haber увидели в российском "газовом козыре" конец доллара
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Читатели турецкой газеты En Son Haber
поддержали решение президента России Владимира Путина о продаже газа недружественным государствам только за рубли. По мнению пользователей, этот шаг станет началом конца доллара.
Издание опубликовало заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва готова отменить нововведение, если наступят "иные условия". Также он назвал возможность национализации дочерних компаний "Газпрома
" и "Роснефти
" в Германии
нарушением международного права.
Читатели выступили в поддержку российской позиции.
"Пока у России
есть газовый козырь, ей ничего не будет. Рубль уже даже вернулся на свои прежние позиции", — написал Евфрат.
Бора Бейэфенди добавила, что Россию никто не сможет поставить на колени.
"США, полагающие, что они раздавят Россию, как насекомое, и другие страны — сторонники санкций испытают разочарование", — прокомментировала она.
"Путин, правильный путь. Продолжай в том же духе", — высказался один из читателей. С ним согласился другой посетитель сайта.
"Россия пробудилась. Радуйтесь, капиталистические свиньи", — добавил еще один юзер.
Правоту российского правительства признали и другие читатели издания.
"Кто бы что ни говорил, Путин — мужик, мои поздравления", — написал один из них.
Реалист заявил, что в мире больше не будет действовать принцип "напечатай бумажку — купи хлеб".
"Для доллара это начало конца. Путин войдет в историю", — считает он.
Некоторые пользователи призвали Турцию
поддерживать Россию, а не Запад.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов — по словам министра финансов Антона Силуанова
, это около 300 миллиардов долларов, то есть примерно половина золотовалютных резервов.
В ответ Россия приняла зеркальные меры, ограничив вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а Владимир Путин
подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран. Новый порядок расчетов вступил в силу с 1 апреля.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>