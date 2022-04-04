https://ria.ru/20220404/kotenok-1781633326.html

Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске

Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске - РИА Новости, 04.04.2022

Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске

Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:14

2022-04-04T11:14

2022-04-04T11:14

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каспийск

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 апр – РИА Новости. Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."На протяжении нескольких часов жители дома слышали мяуканье котёнка и вызвали Каспийскую межрайонную поисково-спасательную службу. Прибывшие на место спасатели сразу поняли, где находится животное. С помощью перфората они проделали в стене отверстие и вытащили котёнка живым и невредимым", – говорится в сообщении.

каспийск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

каспийск, республика дагестан, происшествия