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Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске
Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске - РИА Новости, 04.04.2022
Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске
Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:14
2022-04-04T11:14
2022-04-04T11:14
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МАХАЧКАЛА, 4 апр – РИА Новости. Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."На протяжении нескольких часов жители дома слышали мяуканье котёнка и вызвали Каспийскую межрайонную поисково-спасательную службу. Прибывшие на место спасатели сразу поняли, где находится животное. С помощью перфората они проделали в стене отверстие и вытащили котёнка живым и невредимым", – говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийск, республика дагестан, происшествия
Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске
В Каспийске спасатели вытащили котенка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома
МАХАЧКАЛА, 4 апр – РИА Новости. Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.
"На протяжении нескольких часов жители дома слышали мяуканье котёнка и вызвали Каспийскую межрайонную поисково-спасательную службу. Прибывшие на место спасатели сразу поняли, где находится животное. С помощью перфората они проделали в стене отверстие и вытащили котёнка живым и невредимым", – говорится в сообщении.