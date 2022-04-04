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Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске - РИА Новости, 04.04.2022
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Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске
Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске - РИА Новости, 04.04.2022
Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске
Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:14
2022-04-04T11:14
хорошие новости
каспийск
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 апр – РИА Новости. Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."На протяжении нескольких часов жители дома слышали мяуканье котёнка и вызвали Каспийскую межрайонную поисково-спасательную службу. Прибывшие на место спасатели сразу поняли, где находится животное. С помощью перфората они проделали в стене отверстие и вытащили котёнка живым и невредимым", – говорится в сообщении.
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каспийск, республика дагестан, происшествия
11:14 04.04.2022
 
Спасатели вытащили котенка из вентиляционной шахты дома в Каспийске

В Каспийске спасатели вытащили котенка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома

© ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана/TelegramСпасатели вытащили котёнка с шахты в жилом доме города Каспийска
Спасатели вытащили котёнка с шахты в жилом доме города Каспийска
© ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана/Telegram
Спасатели вытащили котёнка с шахты в жилом доме города Каспийска
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 апр – РИА Новости. Спасатели вытащили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте жилого дома в Каспийске, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.
"На протяжении нескольких часов жители дома слышали мяуканье котёнка и вызвали Каспийскую межрайонную поисково-спасательную службу. Прибывшие на место спасатели сразу поняли, где находится животное. С помощью перфората они проделали в стене отверстие и вытащили котёнка живым и невредимым", – говорится в сообщении.
 
Хорошие новостиКаспийскРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
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