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Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС - РИА Новости, 04.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220404/kosmos-1781669633.html
Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС
Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС - РИА Новости, 04.04.2022
Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в ходе одного из выходов в открытый космос опробовали способ связи с оставшимся на станции экипажем с помощью... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:20
2022-04-04T13:38
космос - риа наука
наука
олег новицкий
антон шкаплеров
петр дубров
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в ходе одного из выходов в открытый космос опробовали способ связи с оставшимся на станции экипажем с помощью азбуки Морзе и постучали по корпусу МКС: их услышали."Мы постучали по поручню на этом отсеке … они потом сказали, что было действительно хорошо слышно", - рассказал Дубров в понедельник на послеполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, останется ли у космонавтов за бортом связь со станцией, если радиосистема перестанет работать.Космонавт уточнил, что со своими коллегами из США и Европы он предварительно договорился о том, что постучит по герметичному стыковочному переходнику, соединяющему российский и американский сегменты Международной космической станции. Специальных протоколов на случай потери связи, по его словам, нет.Дубров также рассказал о трансформации своей мечты – если раньше он мечтал о полете в космос, то теперь, после того, как это желание сбылось, думает о том, как бы выполнить более дальний полет, например на Луну.По его словам, он вряд ли сможет полететь на Марс, когда такие полеты начнутся, однако так или иначе хотел бы поучаствовать в подготовке к такому полету.Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулись 30 марта с МКС на корабле "Союз МС-19". Шкаплеров провел в космосе 176 суток. Дубров и Ванде Хай, прибывшие на станцию ранее на корабле "Союз МС-18" с Олегом Новицким, – 355 суток, это рекорд для программы МКС.
https://ria.ru/20220119/pyl-1768575493.html
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космос - риа наука, олег новицкий, антон шкаплеров, петр дубров, марс, европа, сша, международная космическая станция (мкс)
13:20 04.04.2022 (обновлено: 13:38 04.04.2022)
 
Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС

Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС: можно

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в ходе одного из выходов в открытый космос опробовали способ связи с оставшимся на станции экипажем с помощью азбуки Морзе и постучали по корпусу МКС: их услышали.
"Мы постучали по поручню на этом отсеке … они потом сказали, что было действительно хорошо слышно", - рассказал Дубров в понедельник на послеполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, останется ли у космонавтов за бортом связь со станцией, если радиосистема перестанет работать.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:57
Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС
Космонавт уточнил, что со своими коллегами из США и Европы он предварительно договорился о том, что постучит по герметичному стыковочному переходнику, соединяющему российский и американский сегменты Международной космической станции. Специальных протоколов на случай потери связи, по его словам, нет.
Дубров также рассказал о трансформации своей мечты – если раньше он мечтал о полете в космос, то теперь, после того, как это желание сбылось, думает о том, как бы выполнить более дальний полет, например на Луну.
По его словам, он вряд ли сможет полететь на Марс, когда такие полеты начнутся, однако так или иначе хотел бы поучаствовать в подготовке к такому полету.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулись 30 марта с МКС на корабле "Союз МС-19". Шкаплеров провел в космосе 176 суток. Дубров и Ванде Хай, прибывшие на станцию ранее на корабле "Союз МС-18" с Олегом Новицким, – 355 суток, это рекорд для программы МКС.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 10:05
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаОлег НовицкийАнтон ШкаплеровПетр ДубровМарсЕвропаСШАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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