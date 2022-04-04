13:20 04.04.2022 (обновлено: 13:38 04.04.2022)
Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС
Космонавты проверили, можно ли из открытого космоса достучаться до МКС: можно
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в ходе одного из выходов в открытый космос опробовали способ связи с оставшимся на станции экипажем с помощью азбуки Морзе и постучали по корпусу МКС: их услышали.
"Мы постучали по поручню на этом отсеке … они потом сказали, что было действительно хорошо слышно", - рассказал Дубров в понедельник на послеполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, останется ли у космонавтов за бортом связь со станцией, если радиосистема перестанет работать.
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Космонавт уточнил, что со своими коллегами из США и Европы он предварительно договорился о том, что постучит по герметичному стыковочному переходнику, соединяющему российский и американский сегменты Международной космической станции. Специальных протоколов на случай потери связи, по его словам, нет.
Дубров также рассказал о трансформации своей мечты – если раньше он мечтал о полете в космос, то теперь, после того, как это желание сбылось, думает о том, как бы выполнить более дальний полет, например на Луну.
По его словам, он вряд ли сможет полететь на Марс, когда такие полеты начнутся, однако так или иначе хотел бы поучаствовать в подготовке к такому полету.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров вместе с американским астронавтом Марком Ванде Хаем вернулись 30 марта с МКС на корабле "Союз МС-19". Шкаплеров провел в космосе 176 суток. Дубров и Ванде Хай, прибывшие на станцию ранее на корабле "Союз МС-18" с Олегом Новицким, – 355 суток, это рекорд для программы МКС.