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В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220404/koronavirus-1781638633.html
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 698 новых случаев COVID, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:27
2022-04-04T11:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 698 новых случаев COVID, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 698, 140 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 735, 20 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 743 361 случая коронавируса, выздоровели 2 548 262 человек, умерли из-за COVID 42 778 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, россия, общество
11:27 04.04.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 698 новых случаев COVID-19, умерли 20 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 698 новых случаев COVID, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 698, 140 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 735, 20 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 743 361 случая коронавируса, выздоровели 2 548 262 человек, умерли из-за COVID 42 778 человек.
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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