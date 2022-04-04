https://ria.ru/20220404/koronavirus-1781638633.html

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 140 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 698 новых случаев COVID, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:27

2022-04-04T11:27

2022-04-04T11:27

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 698 новых случаев COVID, умерли 20 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 698, 140 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 735, 20 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 743 361 случая коронавируса, выздоровели 2 548 262 человек, умерли из-за COVID 42 778 человек.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, россия, общество