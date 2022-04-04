Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220404/konfiskat-1781751992.html
В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската
В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската - РИА Новости, 04.04.2022
В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската
Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддерживает законопроект о передаче благотворительным НКО... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:51
2022-04-04T17:51
религия
русская православная церковь
госдума рф
калининград
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762227711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b9d36d1699ebfe4f733fee5194749db.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддерживает законопроект о передаче благотворительным НКО товаров, конфискованных на таможне, заявил РИА Новости пресс-секретарь отдела Василий Рулинский.В конце марта депутаты Госдумы внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами. В пояснительных материалах к законопроекту уточняется, что "механизм передачи таких товаров предлагается распространить и на благотворительные организации, основываясь, прежде всего, на социальной значимости такой инициативы для малообеспеченных граждан с детьми и сокращения объемов товара, подлежащих уничтожению в соответствии с законодательством". Другой поправкой, вносимой в статью 325 закона о таможенном регулировании, уточняется, что перечень благотворительных организаций, которые могут претендовать на получение товаров, а также порядок их передачи, определяется правительством РФ."Мы поддерживаем эту инициативу. Надеемся, что некоммерческие организации смогут получать качественные товары, которые по разным причинам были изъяты из продажи. Очень важно, чтобы закон позволял передавать эти товары, в том числе, религиозным организациям", - сказал Рулинский.Он напомнил, что Русская православная церковь – "один из крупнейших в стране организаторов социальной помощи" и располагает сетью центров гуманитарной помощи, приютов для женщин и других социальных учреждений – "от Калининграда до Камчатки"."К нам обращаются тысячи людей, которым не хватает денег на самое необходимое – это неполные, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые. Многие наши приходы и центры гуманитарной помощи находятся там, где нет больше ни одной благотворительной организации – в районных центрах и поселках. И именно там помощь нужна больше всего. Поэтому мы будем рады, если у нас будет больше возможностей оказывать помощь нуждающимся людям", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220330/pomosch-1780894743.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/1745036298.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762227711_471:91:2625:1707_1920x0_80_0_0_c2602fb327e5e72b4cc912cd5e58741e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, госдума рф, калининград, россия
17:51 04.04.2022
 
В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската

В РПЦ подержали законопроект о передаче конфиската благотворительным НКО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддерживает законопроект о передаче благотворительным НКО товаров, конфискованных на таможне, заявил РИА Новости пресс-секретарь отдела Василий Рулинский.
В конце марта депутаты Госдумы внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами. В пояснительных материалах к законопроекту уточняется, что "механизм передачи таких товаров предлагается распространить и на благотворительные организации, основываясь, прежде всего, на социальной значимости такой инициативы для малообеспеченных граждан с детьми и сокращения объемов товара, подлежащих уничтожению в соответствии с законодательством". Другой поправкой, вносимой в статью 325 закона о таможенном регулировании, уточняется, что перечень благотворительных организаций, которые могут претендовать на получение товаров, а также порядок их передачи, определяется правительством РФ.
Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:42Религия
РПЦ отправила на Украину более ста тонн гумпомощи
"Мы поддерживаем эту инициативу. Надеемся, что некоммерческие организации смогут получать качественные товары, которые по разным причинам были изъяты из продажи. Очень важно, чтобы закон позволял передавать эти товары, в том числе, религиозным организациям", - сказал Рулинский.
Он напомнил, что Русская православная церковь – "один из крупнейших в стране организаторов социальной помощи" и располагает сетью центров гуманитарной помощи, приютов для женщин и других социальных учреждений – "от Калининграда до Камчатки".
"К нам обращаются тысячи людей, которым не хватает денег на самое необходимое – это неполные, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые. Многие наши приходы и центры гуманитарной помощи находятся там, где нет больше ни одной благотворительной организации – в районных центрах и поселках. И именно там помощь нужна больше всего. Поэтому мы будем рады, если у нас будет больше возможностей оказывать помощь нуждающимся людям", - заключил собеседник агентства.
Конфискат — малоимущим? В ОНФ придумали, как помочь бедным семьям - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа 2021, 13:04Прямой эфир
Конфискат — малоимущим? В ОНФ придумали, как помочь бедным семьям
 
РелигияРусская православная церковьГосдума РФКалининградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала