https://ria.ru/20220404/konfiskat-1781751992.html

В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската

В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската - РИА Новости, 04.04.2022

В РПЦ прокомментировали законопроект о передаче конфиската

Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддерживает законопроект о передаче благотворительным НКО... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:51

2022-04-04T17:51

2022-04-04T17:51

религия

русская православная церковь

госдума рф

калининград

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддерживает законопроект о передаче благотворительным НКО товаров, конфискованных на таможне, заявил РИА Новости пресс-секретарь отдела Василий Рулинский.В конце марта депутаты Госдумы внесли в палату проект, дающий право благотворительным организациям получать товары, конфискованные таможенными органами. В пояснительных материалах к законопроекту уточняется, что "механизм передачи таких товаров предлагается распространить и на благотворительные организации, основываясь, прежде всего, на социальной значимости такой инициативы для малообеспеченных граждан с детьми и сокращения объемов товара, подлежащих уничтожению в соответствии с законодательством". Другой поправкой, вносимой в статью 325 закона о таможенном регулировании, уточняется, что перечень благотворительных организаций, которые могут претендовать на получение товаров, а также порядок их передачи, определяется правительством РФ."Мы поддерживаем эту инициативу. Надеемся, что некоммерческие организации смогут получать качественные товары, которые по разным причинам были изъяты из продажи. Очень важно, чтобы закон позволял передавать эти товары, в том числе, религиозным организациям", - сказал Рулинский.Он напомнил, что Русская православная церковь – "один из крупнейших в стране организаторов социальной помощи" и располагает сетью центров гуманитарной помощи, приютов для женщин и других социальных учреждений – "от Калининграда до Камчатки"."К нам обращаются тысячи людей, которым не хватает денег на самое необходимое – это неполные, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые. Многие наши приходы и центры гуманитарной помощи находятся там, где нет больше ни одной благотворительной организации – в районных центрах и поселках. И именно там помощь нужна больше всего. Поэтому мы будем рады, если у нас будет больше возможностей оказывать помощь нуждающимся людям", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220330/pomosch-1780894743.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/1745036298.html

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русская православная церковь, госдума рф, калининград, россия