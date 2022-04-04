https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

"Доллар — черная дыра". Станет ли юань главной мировой валютой

"Доллар — черная дыра". Станет ли юань главной мировой валютой - РИА Новости, 04.04.2022

"Доллар — черная дыра". Станет ли юань главной мировой валютой

Из России уходят западные компании, а значит, торговля с Китаем расширится. Несколько отечественных банков уже предложили клиентам открыть счета в китайской... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:00

2022-04-04T08:00

2022-04-04T15:21

экономика

джером пауэлл

россия

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втб

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Из России уходят западные компании, а значит, торговля с Китаем расширится. Несколько отечественных банков уже предложили клиентам открыть счета в китайской валюте. Экономика КНР — одна из крупнейших в мире. Способен ли юань составить конкуренцию доллару в мировой финансовой системе — в материале РИА Новости.Один юань — один путьЕще в 2019-м Москва и Пекин решили отказаться от долларовых взаиморасчетов. Но тогда это были намерения: банки Китая не стали избавляться от американской валюты. И все же первые шаги по стыковке электронных систем платежей две страны сделали. Сейчас в китайском МИД вновь подняли тему перехода торговли с Россией на рубли — или юани. Речь пока только об энергоносителях. Ту же стратегию КНР продвигает в Юго-Восточной Азии и с арабскими странами. Например, недовольная политикой Вашингтона Саудовская Аравия называет доллар "черной дырой". Поэтому Эр-Рияд и Пекин уже обсуждают смену расчетной валюты, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. О переговорах писала и газета The Wall Street Journal.Кредитные организации России и Белоруссии тоже задумались о переходе с западных валют. ВТБ, единственный российский банк с лицензией на проведение операций на территории Китая, вместе с "Альфа-банком" предлагают россиянам открыть счета и вклады в юанях. Мартовский оборот ВТБ по сделкам с китайской валютой составил 960 миллионов рублей, что в 21 раз превышает февральские значения.Центробанк напомнил, что за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов. О начале операций с юанем объявила Белорусская валютно-фондовая биржа. Первые торги уже состоялись.Пятое местоОб амбициях по продвижению юаня Китай заявил еще десять лет назад. И добился определенных успехов. Однако даже по мнению китайских аналитиков ни санкции Запада, ни другие последствия спецоперации на Украине не приведут к смене мирового порядка на валютном рынке. Настоящий успех придет к ренминби ("народные деньги", официальное название китайской валютной единицы) только в случае корневых реформ финансовых структур КНР, пишет South China Morning Post.И все же заокеанские соперники следят за действиями Пекина с опаской. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил: украинские события могут "изменить финансовую траекторию" Китая. Ранее, по мнению спикера, Пекин держал курс на изоляцию от мировой денежной системы, а теперь может воспользоваться ситуацией и начать экспансию юаня.Основания для таких опасений есть. По данным МВФ, мировые центробанки владеют юанями на сумму, эквивалентную 319 миллиардам долларов. В контексте глобальной экономики это не так много: около 2,5% от общих резервов. Для сравнения, в долларах хранится более половины, в евро — 19%. В то же время ренминби — пятая по величине мировая резервная валюта.Ее доля резко увеличилась с 2016-го, когда юань получил одобрение МВФ. Не стоит забывать и о масштабном инфраструктурном проекте Китая "Один пояс — один путь". Параллельно с этим объем доллара как резервной валюты падает — в 2007-м он составлял почти 70%.Одновременно, как в начале года отметил Bloomberg, юань достиг четвертой позиции на рынке международных платежей. Для сравнения: в 2010-м он занимал 35-е место.Сейчас ренминби используют в качестве резервной валюты примерно в 75 странах мира, рассказал РИА Новости Владислав Петленко, директор по инвестициям Sigma Global Management. Юань уже торгуется напрямую между Китаем, Австралией и Японией. То есть, напоминает эксперт, обеим странам доллары США для сделок с Китаем не нужны.Схожего мнения придерживаются и аналитики на Ближнем Востоке. "Россия проложит путь к контролю Китая над миром", — утверждает бывший советник эмира Катара Абд аль-Монейм Сайид в египетской газете Al-Ahram. По его мнению, новой международной валютой станет именно юань, ведь у КНР сильная экономика и республика производит все — "от иглы до ракеты".Политика Запада лишь подталкивает Российскую Федерацию к торговле с азиатскими странами, и в первую очередь — нефтью и газом. Причем это касается не только Китая. Например, Индия и Россия обсуждают создание механизма расчетов в национальных валютах, сообщила газета Mint со ссылкой на источник в индийском правительстве. Местные экспортеры смогут получить оплату в рупиях, а не в долларах и евро.Угроза для доллараТак или иначе, Россия и Китай в сложившихся обстоятельствах будут наращивать объемы торговли. У Москвы фактически нет другого пути: США и их союзники заморозили половину российских валютных резервов, запретили операции с ЦБ и перекрыли нескольким ключевым банкам доступ к SWIFT.Китай — один из крупнейших иностранных держателей валютных резервов России. У него 13,8% от их числа, в эквиваленте — более 85 миллиардов долларов. Кроме того, Пекин — основной торговый партнер Москвы. Объем сделок между двумя странами превысил в прошлом году 148 миллиардов долларов.Однако по некоторым важным вопросам — например, поставке деталей для самолетов — Пекин пока занял выжидательную позицию. Агентство Reuters написало, что КНР якобы рекомендовала четырем своим крупнейшим нефтегазовым компаниям сократить участие в российских проектах. Но МИД Китая это опроверг.При этом Вашингтон продолжает запугивать Пекин наказанием за обход санкций против Москвы. Министр торговли США Джина Раймондо пригрозила отрезать китайских производителей полупроводников от доступа к американскому оборудованию и программному обеспечению.Инструментом для обхода санкций может стать цифровой юань, официально запущенный в феврале. Как и другие электронные валюты, он позволяет миновать некоторые банковские проверки на соответствие списку санкционных товаров.В Вашингтоне запуск цифрового ренминби вызвал тревогу: электронный доллар пока в разработке. Центробанк США заявил, что такими темпами международное доминирование доллара может пошатнуться. Тем более что на пятки американской валюте наступает евро. По данным SWIFT, в декабре 2021-го на доллар приходилось 40,5% глобальных платежей, на евро — 36,7%."Китаю некуда развивать территориальную экспансию, кроме Тайваня. А вот экономическая экспансия открыта, — говорит Андрей Плотников, международный финансовый аналитик. — Плюс ко всему цифровой юань действительно способен помочь России в решении многих экономических вопросов и работать в обход санкций".Долгая перспективаОтносительная непопулярность юаня в международных расчетах объясняется желанием властей Китая регулировать курс, считают эксперты. "Не полностью конвертируемая валюта дает стране возможность лучше контролировать ситуацию на внутреннем рынке и легко подстраиваться под внешние пошлины и санкции. Иначе говоря, КНР жестко отслеживает отток капитала", — поясняет Иван Белкин, генеральный директор компании "ООО Лэйбл Хоум Инк".Однако для россиян юань выглядит перспективной валютой: КНР — одна из немногих стран, выступивших против отключения российских банков от системы SWIFT."Укрепление юаня во внешней торговле Китая с Россией будет зависеть от объемов перенаправленного российского сырьевого экспорта, которые КНР готова принять. Так, например, в металлургической промышленности у Китая налажено собственное масштабное производство, — указывает Владислав Петленко. — Нефти из России Китай покупает немного. Но не исключено, что Пекин согласится увеличить объемы, если российские поставщики снизят цены".При этом эксперты полагают, что на сегодняшний день россиянам стоит приобретать юань. "В долгой перспективе это рискованное вложение, однако на быстрых спекуляциях и среднесрочных вложениях можно не только сохранить, но и приумножить средства", — обращает внимание Иван Белкин.Держать юань в портфеле инвестиций все более и более выгодно в текущей ситуации, соглашается и Владислав Петленко.Вместе с тем китайская экономика плохо диверсифицирована. "Юаню пока не хватает международной ликвидности. Пекину долгое время было выгодно поддерживать дешевую национальную валюту за счет огромного объема экспорта товаров, оцененных в долларах США, — говорит Владислав Петленко. — В этой связи важно, чтобы Народный банк Китая ослабил контроль над привязкой юаня к доллару США и другим известным мировым валютам".Пока этого не произошло, увеличение роли китайских компаний на мировом рынке будет приводить к снижению курса ренминби. А значит, у россиян все-таки есть риски потерять какие-то деньги при покупке юаней — по крайней мере, в короткой перспективе. Что же касается роли китайской валюты во внешней торговле с Россией, здесь многое зависит от желания и, главное, возможностей Пекина вести независимую от Запада игру.

https://ria.ru/20210602/deti-1735128856.html

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

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2022

Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

экономика, джером пауэлл, россия, сша, москва, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, втб, китай, юань, доллар, евро, рубль