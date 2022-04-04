https://ria.ru/20220404/kipr-1781612034.html

На Кипре сотни человек участвовали в акции в поддержку России

На Кипре сотни человек участвовали в акции в поддержку России - РИА Новости, 04.04.2022

На Кипре сотни человек участвовали в акции в поддержку России

Акция в поддержку России прошла в воскресенье в городе Пафос на Кипре, на неё вышли сотни жителей Пафоса из России, киприотов, понтийских греков, белорусов и... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:18

2022-04-04T09:18

2022-04-04T09:52

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АФИНЫ, 4 апр - РИА Новости. Акция в поддержку России прошла в воскресенье в городе Пафос на Кипре, на неё вышли сотни жителей Пафоса из России, киприотов, понтийских греков, белорусов и сирийцев, сообщает Кипрское агентство новостей CNA со ссылкой на представителя полиции.Мероприятие началось автопробегом с муниципальной стоянки на улице Григория Афксентиу и завершилось митингом в порту Като Пафос, где участники были с российскими и греческими флагами, сообщил помощник начальника полиции Пафоса Михалис Иоанну.Участники скандировали лозунги в поддержку России и против фашизма и нацизма.Мероприятие, прошедшее в присутствии полиции, закончилось мирно, сообщает агентство.

https://ria.ru/20220403/napadenie-1781582293.html

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Акция в поддержку России на Кипре На Кипре в городе Пафос прошла акция в поддержку России. В автопробеге приняли участие около 300 автомобилей, а в митинге - около 2000 человек, среди них киприоты, греки, белорусы, молдаване, российские соотечественники. 2022-04-04T09:18 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кипр