https://ria.ru/20220404/kipr-1781612034.html
На Кипре сотни человек участвовали в акции в поддержку России
На Кипре сотни человек участвовали в акции в поддержку России - РИА Новости, 04.04.2022
На Кипре сотни человек участвовали в акции в поддержку России
Акция в поддержку России прошла в воскресенье в городе Пафос на Кипре, на неё вышли сотни жителей Пафоса из России, киприотов, понтийских греков, белорусов и... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:18
2022-04-04T09:18
2022-04-04T09:52
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АФИНЫ, 4 апр - РИА Новости. Акция в поддержку России прошла в воскресенье в городе Пафос на Кипре, на неё вышли сотни жителей Пафоса из России, киприотов, понтийских греков, белорусов и сирийцев, сообщает Кипрское агентство новостей CNA со ссылкой на представителя полиции.Мероприятие началось автопробегом с муниципальной стоянки на улице Григория Афксентиу и завершилось митингом в порту Като Пафос, где участники были с российскими и греческими флагами, сообщил помощник начальника полиции Пафоса Михалис Иоанну.Участники скандировали лозунги в поддержку России и против фашизма и нацизма.Мероприятие, прошедшее в присутствии полиции, закончилось мирно, сообщает агентство.
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Акция в поддержку России на Кипре
На Кипре в городе Пафос прошла акция в поддержку России. В автопробеге приняли участие около 300 автомобилей, а в митинге - около 2000 человек, среди них киприоты, греки, белорусы, молдаване, российские соотечественники.
2022-04-04T09:18
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РИА Новости
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в мире, россия, кипр
09:18 04.04.2022 (обновлено: 09:52 04.04.2022)
На Кипре сотни человек участвовали в акции в поддержку России
На Кипре сотни жителей Пафоса вышли на акцию в поддержку России