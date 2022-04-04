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В Греции резко подорожал хлеб - РИА Новости, 04.04.2022
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В Греции резко подорожал хлеб
В Греции резко подорожал хлеб - РИА Новости, 04.04.2022
В Греции резко подорожал хлеб
Цены на хлеб резко выросли в Греции, на некоторые виды хлебобулочных изделий они увеличились почти на 40 процентов из-за подорожания муки и электроэнергии,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:31
2022-04-04T22:49
экономика
греция
shell
в мире
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АФИНЫ, 4 апр — РИА Новости. Цены на хлеб резко выросли в Греции, на некоторые виды хлебобулочных изделий они увеличились почти на 40 процентов из-за подорожания муки и электроэнергии, передает корреспондент РИА Новости.В начале недели в булочной-пекарне батон "Деревенский" весом 400 граммов стоил 70 евроцентов, в конце недели — евро, а 400-граммовый каравай вместо 80 евроцентов стал теперь 1,1 евро. Пироги выросли в цене незначительно — на 10-20 евроцентов, или на пять-десять процентов.До этого в сентябре 2021 года булка подорожала в среднем на десять евроцентов."Но сейчас большое повышение цен на все. Последний раз оно было порядка десяти процентов примерно полмесяца назад. Началось с роста цен на бензин и природный газ, на перевозки, и постепенно все росло. Теперь мука подорожала с 80 центов за килограмм до 1,5-1,7 евро. Это в два раза больше, в зависимости от компании-поставщика", — заметил Никос.Он добавил, что растительное масло подорожало на 20 процентов, а также поднялась стоимость электричества и топлива. "Я платил 1400 евро в месяц за электроэнергию, это летом, в августе. Сейчас я плачу 2100 евро, и это только за свет. Природный газ обходился в 400 евро в месяц, сейчас — 950 евро. Это огромное повышение", — заметил владелец пекарни.Он вспомнил историю с повышением цен на бензин в 1980-х годах, когда валютой Греции была еще драхма, это, по его словам, потянуло за собой повышение цен на муку."Тогда пять крупнейших нефтяных компаний, "пять братьев", как мы их называли, — Mobile, Shell, Exaco, другие — решили повысить цены. Сейчас, как я думаю, нефтяные и другие компании хотят возместить те огромные деньги, что они потеряли во время пандемии, и потому повышают цены. С дороговизной можно бороться, если повышать производство, но они хотят обойтись только ростом цен, хотят вернуть потери любой ценой. И три-четыре года такая ситуация будет продолжаться", — полагает Никос.Что касается исчезновения с полок сетевых магазинов таких товаров, как подсолнечное масло и мука, то это прежде всего итог паники из-за подорожания, считает он."Думаю, это искусственный дефицит, магазины не выкладывают товар на полки. Это первое. И второе — народ боится, что товар исчезнет, и потому набирает. Это как с антисептическими салфетками в начале пандемии. Паника и страх это самая опасная болезнь для человека", — сказал Никос.В Греции идет общее подорожание товаров, счета за электричество выросли практически вдвое. Рост цен начался в августе 2021 года. Сейчас волна подорожания продолжается. Профсоюзы Греции намерены провести 6 апреля всеобщую 24-часовую забастовку против дороговизны.
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экономика, греция, shell, в мире
19:31 04.04.2022 (обновлено: 22:49 04.04.2022)
 
В Греции резко подорожал хлеб

В Греции резко выросли цены на хлеб, на некоторые виды хлебобулочных изделий — почти на 40%

© Flickr / giotseХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Flickr / giotse
Хлеб. Архивное фото
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АФИНЫ, 4 апр — РИА Новости. Цены на хлеб резко выросли в Греции, на некоторые виды хлебобулочных изделий они увеличились почти на 40 процентов из-за подорожания муки и электроэнергии, передает корреспондент РИА Новости.
В начале недели в булочной-пекарне батон "Деревенский" весом 400 граммов стоил 70 евроцентов, в конце недели — евро, а 400-граммовый каравай вместо 80 евроцентов стал теперь 1,1 евро. Пироги выросли в цене незначительно — на 10-20 евроцентов, или на пять-десять процентов.

"У нас в пекарне не самое большое подорожание, мы стараемся еще сдерживать цены. <...> Но это у нас. В некоторых булочных хлеб стоит 1,3-1,4 евро", — сказал РИА Новости владелец магазина по имени Никос, который ежедневно сам выпекает продукцию.

До этого в сентябре 2021 года булка подорожала в среднем на десять евроцентов.
"Но сейчас большое повышение цен на все. Последний раз оно было порядка десяти процентов примерно полмесяца назад. Началось с роста цен на бензин и природный газ, на перевозки, и постепенно все росло. Теперь мука подорожала с 80 центов за килограмм до 1,5-1,7 евро. Это в два раза больше, в зависимости от компании-поставщика", — заметил Никос.
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Он добавил, что растительное масло подорожало на 20 процентов, а также поднялась стоимость электричества и топлива.
"Я платил 1400 евро в месяц за электроэнергию, это летом, в августе. Сейчас я плачу 2100 евро, и это только за свет. Природный газ обходился в 400 евро в месяц, сейчас — 950 евро. Это огромное повышение", — заметил владелец пекарни.
Он вспомнил историю с повышением цен на бензин в 1980-х годах, когда валютой Греции была еще драхма, это, по его словам, потянуло за собой повышение цен на муку.
"Тогда пять крупнейших нефтяных компаний, "пять братьев", как мы их называли, — Mobile, Shell, Exaco, другие — решили повысить цены. Сейчас, как я думаю, нефтяные и другие компании хотят возместить те огромные деньги, что они потеряли во время пандемии, и потому повышают цены. С дороговизной можно бороться, если повышать производство, но они хотят обойтись только ростом цен, хотят вернуть потери любой ценой. И три-четыре года такая ситуация будет продолжаться", — полагает Никос.
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Что касается исчезновения с полок сетевых магазинов таких товаров, как подсолнечное масло и мука, то это прежде всего итог паники из-за подорожания, считает он.
"Думаю, это искусственный дефицит, магазины не выкладывают товар на полки. Это первое. И второе — народ боится, что товар исчезнет, и потому набирает. Это как с антисептическими салфетками в начале пандемии. Паника и страх это самая опасная болезнь для человека", — сказал Никос.
В Греции идет общее подорожание товаров, счета за электричество выросли практически вдвое. Рост цен начался в августе 2021 года. Сейчас волна подорожания продолжается. Профсоюзы Греции намерены провести 6 апреля всеобщую 24-часовую забастовку против дороговизны.
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