https://ria.ru/20220404/khleb-1781767159.html

В Греции резко подорожал хлеб

В Греции резко подорожал хлеб - РИА Новости, 04.04.2022

В Греции резко подорожал хлеб

Цены на хлеб резко выросли в Греции, на некоторые виды хлебобулочных изделий они увеличились почти на 40 процентов из-за подорожания муки и электроэнергии,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:31

2022-04-04T19:31

2022-04-04T22:49

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АФИНЫ, 4 апр — РИА Новости. Цены на хлеб резко выросли в Греции, на некоторые виды хлебобулочных изделий они увеличились почти на 40 процентов из-за подорожания муки и электроэнергии, передает корреспондент РИА Новости.В начале недели в булочной-пекарне батон "Деревенский" весом 400 граммов стоил 70 евроцентов, в конце недели — евро, а 400-граммовый каравай вместо 80 евроцентов стал теперь 1,1 евро. Пироги выросли в цене незначительно — на 10-20 евроцентов, или на пять-десять процентов.До этого в сентябре 2021 года булка подорожала в среднем на десять евроцентов."Но сейчас большое повышение цен на все. Последний раз оно было порядка десяти процентов примерно полмесяца назад. Началось с роста цен на бензин и природный газ, на перевозки, и постепенно все росло. Теперь мука подорожала с 80 центов за килограмм до 1,5-1,7 евро. Это в два раза больше, в зависимости от компании-поставщика", — заметил Никос.Он добавил, что растительное масло подорожало на 20 процентов, а также поднялась стоимость электричества и топлива. "Я платил 1400 евро в месяц за электроэнергию, это летом, в августе. Сейчас я плачу 2100 евро, и это только за свет. Природный газ обходился в 400 евро в месяц, сейчас — 950 евро. Это огромное повышение", — заметил владелец пекарни.Он вспомнил историю с повышением цен на бензин в 1980-х годах, когда валютой Греции была еще драхма, это, по его словам, потянуло за собой повышение цен на муку."Тогда пять крупнейших нефтяных компаний, "пять братьев", как мы их называли, — Mobile, Shell, Exaco, другие — решили повысить цены. Сейчас, как я думаю, нефтяные и другие компании хотят возместить те огромные деньги, что они потеряли во время пандемии, и потому повышают цены. С дороговизной можно бороться, если повышать производство, но они хотят обойтись только ростом цен, хотят вернуть потери любой ценой. И три-четыре года такая ситуация будет продолжаться", — полагает Никос.Что касается исчезновения с полок сетевых магазинов таких товаров, как подсолнечное масло и мука, то это прежде всего итог паники из-за подорожания, считает он."Думаю, это искусственный дефицит, магазины не выкладывают товар на полки. Это первое. И второе — народ боится, что товар исчезнет, и потому набирает. Это как с антисептическими салфетками в начале пандемии. Паника и страх это самая опасная болезнь для человека", — сказал Никос.В Греции идет общее подорожание товаров, счета за электричество выросли практически вдвое. Рост цен начался в августе 2021 года. Сейчас волна подорожания продолжается. Профсоюзы Греции намерены провести 6 апреля всеобщую 24-часовую забастовку против дороговизны.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781585898.html

https://ria.ru/20220404/italiya-1781671528.html

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греция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, греция, shell, в мире