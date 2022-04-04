https://ria.ru/20220404/kazakhstan-1781643279.html

В Казахстане выдвинули новые обвинения племяннику Назарбаева

В Казахстане выдвинули новые обвинения племяннику Назарбаева - РИА Новости, 04.04.2022

В Казахстане выдвинули новые обвинения племяннику Назарбаева

Подконтрольные племяннику экс-президента Казахстана Кайрату Сатыбалдыулы компании подозреваются в крупных хищениях за счет необоснованного завышения тарифов на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:46

2022-04-04T11:46

2022-04-04T11:47

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АЛМА-АТА, 4 апр - РИА Новости. Подконтрольные племяннику экс-президента Казахстана Кайрату Сатыбалдыулы компании подозреваются в крупных хищениях за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы республики.Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений Сатыбалдыулы был арестован на два месяца. Семнадцатого марта служба сообщила о расследовании дела о рейдерском захвате бизнеса, в котором подозреваются Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, которая тоже находится под стражей."Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных железнодорожных путей (последний километр)", - говорится в сообщении службы.По данным ведомства, следствие ведется в отношении Сатыбалдыулы, его бывшей супруги и других лиц. "Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан", - сообщается в пресс-релизе.В антикоррупционной службе отметили, что руководители двух подконтрольных Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.Сатыбалдыулы - родной племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра казахстанкой столицы, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.

https://ria.ru/20220317/kazakhstan-1778709414.html

https://ria.ru/20220329/bezopasnost-1780595498.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, коррупция, нур отан (казахстан)