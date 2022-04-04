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Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
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Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом
Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом - РИА Новости, 04.04.2022
Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом
Переименование "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в украинских Национальной галереей в Лондоне - образец "политического кретинизма",... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:01
2022-04-04T11:06
эдгар дега
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Переименование "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в украинских Национальной галереей в Лондоне - образец "политического кретинизма", нарушение авторских прав художника и свидетельство недальновидности, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на украинских, об этом стало известно из данных на сайте музея. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, "название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему"."Строго говоря, это еще один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость. Потому что, во-первых, это нарушает авторское право художника. Во-вторых, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими", - сказал Швыдкой РИА Новости.Он добавил, что сложившаяся ситуация является "еще одним свидетельством недальновидности людей, которые это делают"."Понятно, что есть политическая конъюнктура, но жизнь длинная, и она все расставит по своим местам. А для такого солидного учреждения, как Национальная галерея в Лондоне, которая много десятилетий работает с российскими музеями, такой политический гротеск, с моей точки зрения, непозволителен. Как говорится, бог им судья", - заключил спецпредставитель президента.
https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html
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эдгар дега, лондон, в мире, культура, новости культуры
11:01 04.04.2022 (обновлено: 11:06 04.04.2022)
 
Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега кретинизмом

Михаил Швыдкой назвал переименование "Русских танцовщиц" Дега политическим кретинизмом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Переименование "Русских танцовщиц" французского импрессиониста Эдгара Дега в украинских Национальной галереей в Лондоне - образец "политического кретинизма", нарушение авторских прав художника и свидетельство недальновидности, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на украинских, об этом стало известно из данных на сайте музея. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, "название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему".
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"Строго говоря, это еще один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость. Потому что, во-первых, это нарушает авторское право художника. Во-вторых, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими", - сказал Швыдкой РИА Новости.
Он добавил, что сложившаяся ситуация является "еще одним свидетельством недальновидности людей, которые это делают".
"Понятно, что есть политическая конъюнктура, но жизнь длинная, и она все расставит по своим местам. А для такого солидного учреждения, как Национальная галерея в Лондоне, которая много десятилетий работает с российскими музеями, такой политический гротеск, с моей точки зрения, непозволителен. Как говорится, бог им судья", - заключил спецпредставитель президента.
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Вчера, 22:08Культура
Лондонская галерея переименовала "Русских танцовщиц" Дега в украинских
 
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