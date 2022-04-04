https://ria.ru/20220404/jooble-1781619765.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по поиску вакансий Jooble

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по поиску вакансий Jooble - РИА Новости, 04.04.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по поиску вакансий Jooble

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:12

2022-04-04T10:12

2022-04-04T10:12

общество

белоруссия

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble.Информация об ограничении работы сайта появилась на универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в России. Основанием для ограничения послужило требование Генпрокуратуры РФ от 25 марта.Этот украинский сервис прекратил работу в России и Белоруссии в марте.

https://ria.ru/20220329/roskomnadzor-1780740645.html

белоруссия

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, белоруссия, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)