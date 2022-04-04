https://ria.ru/20220404/izdevatelstva-1781781172.html
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС - РИА Новости, 04.04.2022
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:01
2022-04-04T21:01
2022-04-04T21:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна, а также систематически избивая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве.Освобожденные российские военные на опубликованных ранее видео рассказали, что захватившие их украинские националисты стреляли в них, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медпомощи.В ведомстве подчеркнули, что все издевательства нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение конвенции."Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html
https://ria.ru/20220404/letchiki-1781766666.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС
Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными России на Украине
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна, а также систематически избивая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК России
поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве.
Освобожденные российские военные на опубликованных ранее видео рассказали, что захватившие их украинские националисты стреляли в них, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медпомощи.
В ведомстве подчеркнули, что все издевательства нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение конвенции.
"Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений", - добавили в СК.