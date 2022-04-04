Рейтинг@Mail.ru
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/izdevatelstva-1781781172.html
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС - РИА Новости, 04.04.2022
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:01
2022-04-04T21:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна, а также систематически избивая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве.Освобожденные российские военные на опубликованных ранее видео рассказали, что захватившие их украинские националисты стреляли в них, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медпомощи.В ведомстве подчеркнули, что все издевательства нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение конвенции."Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html
https://ria.ru/20220404/letchiki-1781766666.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
21:01 04.04.2022
 
В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС

Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными России на Украине

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна, а также систематически избивая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве.
Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 18:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты насмерть забили российского военнопленного, заявил очевидец
Освобожденные российские военные на опубликованных ранее видео рассказали, что захватившие их украинские националисты стреляли в них, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медпомощи.
В ведомстве подчеркнули, что все издевательства нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение конвенции.
"Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений", - добавили в СК.
Солдат ВС РФ о том, как украинские военные относятся в плену к летчикам - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 19:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Очевидец: националисты особенно жестоко обращались с пленными летчиками
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала