https://ria.ru/20220404/izdevatelstva-1781781172.html

В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС

В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС - РИА Новости, 04.04.2022

В СК поручили установить причастных к издевательствам над солдатами ВС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:01

2022-04-04T21:01

2022-04-04T21:01

обострение ситуации в днр и лнр

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными, лишая их еды, воды и сна, а также систематически избивая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими", - сказали в ведомстве.Освобожденные российские военные на опубликованных ранее видео рассказали, что захватившие их украинские националисты стреляли в них, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медпомощи.В ведомстве подчеркнули, что все издевательства нарушают нормы международного права. Положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение конвенции."Российские военнослужащие, подвергнувшиеся издевательствам, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220404/voennoplennyy-1781760638.html

https://ria.ru/20220404/letchiki-1781766666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина