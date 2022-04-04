https://ria.ru/20220404/ispaniya-1781740894.html

Жители Мадрида потребовали от властей отказаться поддерживать Зеленского

Жители Мадрида потребовали от властей отказаться поддерживать Зеленского - РИА Новости, 04.04.2022

Жители Мадрида потребовали от властей отказаться поддерживать Зеленского

В Мадриде прошли протесты против поддержки украинской армии из испанской казны. Видео с демонстрации, в которой участвовали сотни жителей испанской столицы,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:10

2022-04-04T17:10

2022-04-04T17:57

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Мадриде прошли протесты против поддержки украинской армии из испанской казны. Видео с демонстрации, в которой участвовали сотни жителей испанской столицы, опубликовало агентство Ruptly.Вышедшие на митинг испанцы прежде всего недовольны тем, что за счет государственных средств увеличивается военный бюджет, а не поддержка простых граждан, столкнувшихся, среди прочего, с топливным кризисом."Оказывается, деньги, которые они не могли найти на социальные расходы, на здравоохранение, на образование, теперь идут на армию, на нее они находят деньги, более того, деньги эти будут использоваться для продолжения грабежа и продолжения угнетения других народов", — заявила одна из участниц акции по имени Мария. Она призвала выступать против испанского правительства, поддерживающего Украину и Владимира Зеленского."Мы должны осудить империалистическое вмешательство НАТО и Европейского союза, между прочим, той самой НАТО, которая продвигается на территории страны уже много лет, той НАТО, которая постоянно твердит о демократии и которое сегодня поддерживает реакционное правительство Зеленского", — сказала она.Другой участник демонстрации по имени Хосе также упрекнул власти в желании нарастить военный бюджет в обход социальной политики."Это империалистическое развертывание в Украине неприемлемо с любой стороны, мы должны положить конец этому вооруженному конфликту, мы не можем допустить, чтобы наше правительство ввязало нас в это, чтобы они увеличили военный бюджет без учета потребностей, которые есть у нас, рабочих, в этой стране", — заявил он.Протестующая по имени Кармен потребовала перенаправить расходы на военные нужды в иное русло."Мы не хотим расходов на вооружения, мы не хотим расходов на войны, мы хотим, чтобы расходы шли на людей, чтобы это были социальные расходы: на больницы, на образование, на пенсии. Мы хотим, чтобы власти прекратили так урезать социальный бюджет", — сказала она.На днях в итальянском городе Генуя прошли акции протеста против финансирования и транспортировки вооружений на Украину через итальянские порты.

https://ria.ru/20220402/protesty-1781464774.html

https://ria.ru/20220326/produkty-1780261870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, генуя, нато