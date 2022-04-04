https://ria.ru/20220404/internet-1781402613.html

Как ускорить мобильный интернет

Как ускорить мобильный интернет - РИА Новости, 04.04.2022

Как ускорить мобильный интернет

Что влияет на скорость мобильного интернета и как обеспечить его максимальную работоспособность, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела развития РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T04:15

2022-04-04T04:15

2022-04-04T04:15

технологии

общество

россия

yota

интернет

андрей трофимов

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Что влияет на скорость мобильного интернета и как обеспечить его максимальную работоспособность, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов Андрей Трофимов.Рост трафика и сложности с поставками в Россию нового телекоммуникационного оборудования приводят к снижению скорости мобильного интернета на территории страны, к такому выводу приходят некоторые аналитики.В первую очередь скорость мобильного интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех, отметил Трофимов.Владельцы гаджетов, выпущенных в последние годы, имеют возможность пользоваться более быстрым мобильным интернетом, чем другие россияне, уверен он. Однако есть несколько способов "выжать" максимальную скорость из любого устройства. Эксперт дал рекомендации, как этого добиться."Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, и использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы", — сказал Трофимов.Кроме того, скорость мобильного интернета возрастает по мере приближения к базовой станции, продолжил он.Существует мнение, что при подключении устройства не только к мобильному интернету, но и к Wi-Fi, загрузка данных может происходить быстрее. Однако эта возможность существует лишь в теории, большое количество технических нюансов мешает владельцам смартфонов и других гаджетов использовать ее на практике, считает эксперт."Чаще встречается обратная ситуация, когда при нестабильном доступе к Wi-Fi телефон начинает автоматически использовать мобильную связь", — добавил Трофимов.

https://ria.ru/20220325/telefon-1780058950.html

https://ria.ru/20220116/wifi-1767895005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

технологии, общество, россия, yota, интернет, андрей трофимов