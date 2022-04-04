https://ria.ru/20220404/internet-1781402613.html
Как ускорить мобильный интернет
Как ускорить мобильный интернет - РИА Новости, 04.04.2022
Как ускорить мобильный интернет
Что влияет на скорость мобильного интернета и как обеспечить его максимальную работоспособность, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела развития РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T04:15
2022-04-04T04:15
2022-04-04T04:15
технологии
общество
россия
yota
интернет
андрей трофимов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Что влияет на скорость мобильного интернета и как обеспечить его максимальную работоспособность, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов Андрей Трофимов.Рост трафика и сложности с поставками в Россию нового телекоммуникационного оборудования приводят к снижению скорости мобильного интернета на территории страны, к такому выводу приходят некоторые аналитики.В первую очередь скорость мобильного интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех, отметил Трофимов.Владельцы гаджетов, выпущенных в последние годы, имеют возможность пользоваться более быстрым мобильным интернетом, чем другие россияне, уверен он. Однако есть несколько способов "выжать" максимальную скорость из любого устройства. Эксперт дал рекомендации, как этого добиться."Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, и использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы", — сказал Трофимов.Кроме того, скорость мобильного интернета возрастает по мере приближения к базовой станции, продолжил он.Существует мнение, что при подключении устройства не только к мобильному интернету, но и к Wi-Fi, загрузка данных может происходить быстрее. Однако эта возможность существует лишь в теории, большое количество технических нюансов мешает владельцам смартфонов и других гаджетов использовать ее на практике, считает эксперт."Чаще встречается обратная ситуация, когда при нестабильном доступе к Wi-Fi телефон начинает автоматически использовать мобильную связь", — добавил Трофимов.
https://ria.ru/20220325/telefon-1780058950.html
https://ria.ru/20220116/wifi-1767895005.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, общество, россия, yota, интернет, андрей трофимов
Как ускорить мобильный интернет
Эксперт Трофимов: мобильный интернет ускорится при контроле фоновой активности приложений
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Что влияет на скорость мобильного интернета и как обеспечить его максимальную работоспособность, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов Андрей Трофимов.
Рост трафика и сложности с поставками в Россию нового телекоммуникационного оборудования приводят к снижению скорости мобильного интернета
на территории страны, к такому выводу приходят некоторые аналитики.
В первую очередь скорость мобильного интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех, отметил Трофимов.
Владельцы гаджетов, выпущенных в последние годы, имеют возможность пользоваться более быстрым мобильным интернетом, чем другие россияне, уверен он. Однако есть несколько способов "выжать" максимальную скорость из любого устройства. Эксперт дал рекомендации, как этого добиться.
"Самые трафикоемкие задачи, например, просмотр видео в ультравысоком разрешении или скачивание через P2P протоколы, лучше отложить на дневное время, когда сети менее загружены. Также могу посоветовать контролировать фоновые активности приложений, например, синхронизацию с облачными сервисами, и использовать только проверенные, стабильные VPN-сервисы", — сказал Трофимов.
Кроме того, скорость мобильного интернета возрастает по мере приближения к базовой станции, продолжил он.
Существует мнение, что при подключении устройства не только к мобильному интернету, но и к Wi-Fi, загрузка данных может происходить быстрее. Однако эта возможность существует лишь в теории, большое количество технических нюансов мешает владельцам смартфонов и других гаджетов использовать ее на практике, считает эксперт.
"Чаще встречается обратная ситуация, когда при нестабильном доступе к Wi-Fi телефон начинает автоматически использовать мобильную связь", — добавил Трофимов.