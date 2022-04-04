https://ria.ru/20220404/ingushetiya-1781747525.html

В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей

В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2022

В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей

Компания "Россети" планирует в текущем году инвестировать в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей и ввести более 230 километров линий... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:35

2022-04-04T17:35

2022-04-04T17:35

республика ингушетия

экономика

махмуд-али калиматов

назрановский район

джейрахский район

москва

россети

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Компания "Россети" планирует в текущем году инвестировать в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей и ввести более 230 километров линий электропередачи, сообщила пресс-служба главы региона.В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Москве встретился с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым."В последние годы в Ингушетии активно развивается туризм, создаются новые промышленные предприятия, реализуются сельскохозяйственные проекты. Мы видим, какое внимание уделяется социальной повестке: строительству жилья, детских садов и школ. Все это требует наличия доступной и надежной энергетической инфраструктуры. В 2022 году группа "Россети" инвестирует в развитие электросетевого комплекса Ингушетии порядка 750 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Рюмина.Отмечается, что в рамках инвестиционной программы в этом году в регионе будет введено более 230 километров линий электропередачи. "В числе ключевых инвестиционных проектов – строительство линии для электроснабжения курортно-туристической зоны в Джейрахском районе и капитальный ремонт ЛЭП, участвующих в энергоснабжении Назрановского района с населением более 100 тысяч человек", - уточняет пресс-служба.По ее данным, на встрече также обсуждалась реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей республики на 2023-2025 годы. Ее мероприятия включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением суммарной протяженностью более 270 километров."В Ингушетии идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор. Все это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие "Россети". Мы на нее очень рассчитываем", - заметил Калиматов.

https://ria.ru/20220404/byudzhet-1781718971.html

https://ria.ru/20211221/dorogi-1764682852.html

назрановский район

джейрахский район

москва

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, махмуд-али калиматов, назрановский район, джейрахский район, москва, россети, республика ингушетия