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В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220404/ingushetiya-1781747525.html
В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей
В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей - РИА Новости, 04.04.2022
В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей
Компания "Россети" планирует в текущем году инвестировать в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей и ввести более 230 километров линий... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:35
2022-04-04T17:35
республика ингушетия
экономика
махмуд-али калиматов
назрановский район
джейрахский район
москва
россети
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Компания "Россети" планирует в текущем году инвестировать в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей и ввести более 230 километров линий электропередачи, сообщила пресс-служба главы региона.В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Москве встретился с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым."В последние годы в Ингушетии активно развивается туризм, создаются новые промышленные предприятия, реализуются сельскохозяйственные проекты. Мы видим, какое внимание уделяется социальной повестке: строительству жилья, детских садов и школ. Все это требует наличия доступной и надежной энергетической инфраструктуры. В 2022 году группа "Россети" инвестирует в развитие электросетевого комплекса Ингушетии порядка 750 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Рюмина.Отмечается, что в рамках инвестиционной программы в этом году в регионе будет введено более 230 километров линий электропередачи. "В числе ключевых инвестиционных проектов – строительство линии для электроснабжения курортно-туристической зоны в Джейрахском районе и капитальный ремонт ЛЭП, участвующих в энергоснабжении Назрановского района с населением более 100 тысяч человек", - уточняет пресс-служба.По ее данным, на встрече также обсуждалась реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей республики на 2023-2025 годы. Ее мероприятия включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением суммарной протяженностью более 270 километров."В Ингушетии идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор. Все это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие "Россети". Мы на нее очень рассчитываем", - заметил Калиматов.
https://ria.ru/20220404/byudzhet-1781718971.html
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назрановский район
джейрахский район
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экономика, махмуд-али калиматов, назрановский район, джейрахский район, москва, россети, республика ингушетия
17:35 04.04.2022
 
В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей

"Россети" инвестируют в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Компания "Россети" планирует в текущем году инвестировать в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей и ввести более 230 километров линий электропередачи, сообщила пресс-служба главы региона.
В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Москве встретился с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым.
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"В последние годы в Ингушетии активно развивается туризм, создаются новые промышленные предприятия, реализуются сельскохозяйственные проекты. Мы видим, какое внимание уделяется социальной повестке: строительству жилья, детских садов и школ. Все это требует наличия доступной и надежной энергетической инфраструктуры. В 2022 году группа "Россети" инвестирует в развитие электросетевого комплекса Ингушетии порядка 750 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Рюмина.
Отмечается, что в рамках инвестиционной программы в этом году в регионе будет введено более 230 километров линий электропередачи. "В числе ключевых инвестиционных проектов – строительство линии для электроснабжения курортно-туристической зоны в Джейрахском районе и капитальный ремонт ЛЭП, участвующих в энергоснабжении Назрановского района с населением более 100 тысяч человек", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, на встрече также обсуждалась реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей республики на 2023-2025 годы. Ее мероприятия включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением суммарной протяженностью более 270 километров.
"В Ингушетии идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор. Все это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие "Россети". Мы на нее очень рассчитываем", - заметил Калиматов.
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Республика ИнгушетияЭкономикаМахмуд-Али КалиматовНазрановский районДжейрахский районМоскваРоссетиРеспублика Ингушетия
 
 
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