В электросетевой комплекс Ингушетии инвестируют около 750 миллионов рублей
"Россети" инвестируют в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей
Линии электропередач
НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Компания "Россети" планирует в текущем году инвестировать в электросетевой комплекс Ингушетии около 750 миллионов рублей и ввести более 230 километров линий электропередачи, сообщила пресс-служба главы региона.
В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Москве встретился с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым.
"В последние годы в Ингушетии активно развивается туризм, создаются новые промышленные предприятия, реализуются сельскохозяйственные проекты. Мы видим, какое внимание уделяется социальной повестке: строительству жилья, детских садов и школ. Все это требует наличия доступной и надежной энергетической инфраструктуры. В 2022 году группа "Россети" инвестирует в развитие электросетевого комплекса Ингушетии порядка 750 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова Рюмина.
Отмечается, что в рамках инвестиционной программы в этом году в регионе будет введено более 230 километров линий электропередачи. "В числе ключевых инвестиционных проектов – строительство линии для электроснабжения курортно-туристической зоны в Джейрахском районе и капитальный ремонт ЛЭП, участвующих в энергоснабжении Назрановского района с населением более 100 тысяч человек", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, на встрече также обсуждалась реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей республики на 2023-2025 годы. Ее мероприятия включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением суммарной протяженностью более 270 километров.
"В Ингушетии идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор. Все это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие "Россети". Мы на нее очень рассчитываем", - заметил Калиматов.
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