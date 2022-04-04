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В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день - РИА Новости, 04.04.2022
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Республика Ингушетия
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В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день
В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день - РИА Новости, 04.04.2022
В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении в республике на один час рабочего дня на время священного для мусульман месяца Рамадан,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:23
2022-04-04T12:23
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении в республике на один час рабочего дня на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает пресс-служба руководителя региона.В субботу у мусульман начался месяц Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, уделяя больше времени молитве и чтению Корана."В соответствие с распоряжением Калиматова, органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня", - говорится в сообщении.Руководителям предприятий, организаций и служб рекомендовано обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи на период поста, а магазинам, реализующим продукты питания, - не закрываться раньше 23 часов и не повышать цены на продукцию.Кроме того, глава региона поручил республиканскому минсельхозу создать для водителей и пассажиров транзитного транспорта, державших пост в течение светового дня, все условия для разговения в мечетях, расположенных вдоль федеральной автотрассы "Кавказ". Помимо этого ведомству поручено организовать пункты реализации сельхозпродукции.
https://ria.ru/20220402/ramadan-1781066314.html
https://ria.ru/20220401/ramadan-1781237656.html
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общество, республика ингушетия
12:23 04.04.2022
 
В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день

В Ингушетии на время Рамадана рабочий день сократили на час

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкДжума-мечеть в Джейраском ущелье
Джума-мечеть в Джейраском ущелье - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Джума-мечеть в Джейраском ущелье. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении в республике на один час рабочего дня на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает пресс-служба руководителя региона.
В субботу у мусульман начался месяц Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, уделяя больше времени молитве и чтению Корана.
Мужчины на вечернем приеме пищи во время месяца Рамадан в одной из мечетей города Доха - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 02:29
Священный месяц Рамадан в исламском мире
"В соответствие с распоряжением Калиматова, органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня", - говорится в сообщении.
Руководителям предприятий, организаций и служб рекомендовано обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи на период поста, а магазинам, реализующим продукты питания, - не закрываться раньше 23 часов и не повышать цены на продукцию.
Кроме того, глава региона поручил республиканскому минсельхозу создать для водителей и пассажиров транзитного транспорта, державших пост в течение светового дня, все условия для разговения в мечетях, расположенных вдоль федеральной автотрассы "Кавказ". Помимо этого ведомству поручено организовать пункты реализации сельхозпродукции.
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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