https://ria.ru/20220404/ingushetiya-1781653883.html

В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день

В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день - РИА Новости, 04.04.2022

В Ингушетии на время Рамадана сократили рабочий день

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении в республике на один час рабочего дня на время священного для мусульман месяца Рамадан,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:23

2022-04-04T12:23

2022-04-04T12:23

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал распоряжение о сокращении в республике на один час рабочего дня на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает пресс-служба руководителя региона.В субботу у мусульман начался месяц Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, уделяя больше времени молитве и чтению Корана."В соответствие с распоряжением Калиматова, органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня", - говорится в сообщении.Руководителям предприятий, организаций и служб рекомендовано обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи на период поста, а магазинам, реализующим продукты питания, - не закрываться раньше 23 часов и не повышать цены на продукцию.Кроме того, глава региона поручил республиканскому минсельхозу создать для водителей и пассажиров транзитного транспорта, державших пост в течение светового дня, все условия для разговения в мечетях, расположенных вдоль федеральной автотрассы "Кавказ". Помимо этого ведомству поручено организовать пункты реализации сельхозпродукции.

https://ria.ru/20220402/ramadan-1781066314.html

https://ria.ru/20220401/ramadan-1781237656.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика ингушетия