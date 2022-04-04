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Создатель сериала "Игра в кальмара" намекнул, когда выйдет второй сезон - РИА Новости, 05.04.2022
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Культура
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Создатель сериала "Игра в кальмара" намекнул, когда выйдет второй сезон
Создатель сериала "Игра в кальмара" намекнул, когда выйдет второй сезон - РИА Новости, 05.04.2022
Создатель сериала "Игра в кальмара" намекнул, когда выйдет второй сезон
Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк пообещал представить второй сезон "Игры в кальмара" в конце 2024 года. Об этом он рассказал на международной выставке... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T20:21
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культура
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк пообещал представить второй сезон "Игры в кальмара" в конце 2024 года. Об этом он рассказал на международной выставке аудиовизуального контента (MIPTV) во французском Канне, сообщает агентство Франс Пресс. Он добавил, что написал три страницы сценария новых серий. Хван Дон Хёк режиссировал и разработал скрипт всех девяти эпизодов первого сезона "Игры в кальмара". Премьера сериала состоялась 17 сентября 2021 года. Герои шоу испытывают материальные трудности. Ради гигантского денежного приза они решаются на отчаянный шаг и становятся участниками подпольной игры на выживание.
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новости культуры, кино и сериалы
20:21 04.04.2022 (обновлено: 11:23 05.04.2022)
 
Создатель сериала "Игра в кальмара" намекнул, когда выйдет второй сезон

Режиссер сериала "Игра в кальмара" обещал показать второй сезон в конце 2024 года

© Netflix, 2021Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Южнокорейский режиссер Хван Дон Хёк пообещал представить второй сезон "Игры в кальмара" в конце 2024 года. Об этом он рассказал на международной выставке аудиовизуального контента (MIPTV) во французском Канне, сообщает агентство Франс Пресс.
Он добавил, что написал три страницы сценария новых серий.
Хван Дон Хёк режиссировал и разработал скрипт всех девяти эпизодов первого сезона "Игры в кальмара".
Премьера сериала состоялась 17 сентября 2021 года. Герои шоу испытывают материальные трудности. Ради гигантского денежного приза они решаются на отчаянный шаг и становятся участниками подпольной игры на выживание.
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