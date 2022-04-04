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Henkel продолжит работу в России - РИА Новости, 04.04.2022
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Henkel продолжит работу в России
Henkel продолжит работу в России - РИА Новости, 04.04.2022
Henkel продолжит работу в России
Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, пока продолжит свою деятельность на территории России, но будет РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:30
2022-04-04T18:30
экономика
россия
украина
henkel
германия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, пока продолжит свою деятельность на территории России, но будет следить за развитием событий, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на речь главы наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра (Simone Bagel-Trah) в рамках годового собрания акционеров.В начале марта Henkel сообщил о прекращении инвестиций в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Однако производство на 11 заводах в стране по-прежнему продолжается в соответствии с международными санкциями. Гендиректор Henkel Карстен Кнобель (Carsten Knobel) на собрании сообщил, что это в основном продукция ежедневного пользования, такие как гигиенические средства.Глава компании также отметил, что Henkel несет ответственность за 2,5 тысячи сотрудников в России. "Полный выход из российского бизнеса может иметь долгоиграющие последствия, в том числе и для наших местных сотрудников", - приводит его слова газета Wall Street Journal.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составлял 52 тысячи человек.
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экономика, россия, украина, henkel , германия, в мире, санкции, санкции в отношении россии
18:30 04.04.2022
 
Henkel продолжит работу в России

Немецкий производителей бытовой химии Henkel продолжит деятельность на территории России

© AP Photo / dpa, Jan-Philipp Strobel,fileЗавод компании Henkel AG
Завод компании Henkel AG - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / dpa, Jan-Philipp Strobel,file
Завод компании Henkel AG
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, пока продолжит свою деятельность на территории России, но будет следить за развитием событий, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на речь главы наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра (Simone Bagel-Trah) в рамках годового собрания акционеров.
В начале марта Henkel сообщил о прекращении инвестиций в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Однако производство на 11 заводах в стране по-прежнему продолжается в соответствии с международными санкциями. Гендиректор Henkel Карстен Кнобель (Carsten Knobel) на собрании сообщил, что это в основном продукция ежедневного пользования, такие как гигиенические средства.
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Глава компании также отметил, что Henkel несет ответственность за 2,5 тысячи сотрудников в России. "Полный выход из российского бизнеса может иметь долгоиграющие последствия, в том числе и для наших местных сотрудников", - приводит его слова газета Wall Street Journal.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составлял 52 тысячи человек.
 
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