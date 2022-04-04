https://ria.ru/20220404/henkel-1781758758.html

Henkel продолжит работу в России

Henkel продолжит работу в России - РИА Новости, 04.04.2022

Henkel продолжит работу в России

Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, пока продолжит свою деятельность на территории России, но будет РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:30

2022-04-04T18:30

2022-04-04T18:30

экономика

россия

украина

henkel

германия

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, пока продолжит свою деятельность на территории России, но будет следить за развитием событий, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на речь главы наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра (Simone Bagel-Trah) в рамках годового собрания акционеров.В начале марта Henkel сообщил о прекращении инвестиций в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Однако производство на 11 заводах в стране по-прежнему продолжается в соответствии с международными санкциями. Гендиректор Henkel Карстен Кнобель (Carsten Knobel) на собрании сообщил, что это в основном продукция ежедневного пользования, такие как гигиенические средства.Глава компании также отметил, что Henkel несет ответственность за 2,5 тысячи сотрудников в России. "Полный выход из российского бизнеса может иметь долгоиграющие последствия, в том числе и для наших местных сотрудников", - приводит его слова газета Wall Street Journal.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составлял 52 тысячи человек.

https://ria.ru/20220404/tovary-1781665695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, украина, henkel , германия, в мире, санкции, санкции в отношении россии