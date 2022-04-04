https://ria.ru/20220404/gumpomosch-1781792428.html

Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи

Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 04.04.2022

Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи

Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:32

2022-04-04T22:32

2022-04-04T22:32

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

украина

михаил мизинцев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8 092,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 750 гуманитарных акций", - сказал он.По его словам, сегодня российскими военными проводилось восемь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области, в ходе которых населению передано 489 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781789233.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев