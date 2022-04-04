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Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/gumpomosch-1781792428.html
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 04.04.2022
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи
Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:32
2022-04-04T22:32
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8 092,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 750 гуманитарных акций", - сказал он.По его словам, сегодня российскими военными проводилось восемь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области, в ходе которых населению передано 489 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781789233.html
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россия
луганская народная республика
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донецкая народная республика, в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев
22:32 04.04.2022
 
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8 092,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 750 гуманитарных акций", - сказал он.
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По его словам, сегодня российскими военными проводилось восемь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области, в ходе которых населению передано 489 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил Мизинцев
 
 
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