https://ria.ru/20220404/gumpomosch-1781792428.html
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 04.04.2022
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи
Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:32
2022-04-04T22:32
2022-04-04T22:32
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471572_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_dc1aa4cb59643d62ecd2e37040fdbe4c.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия, начиная со 2 марта, доставила на Украину свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 8 092,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 750 гуманитарных акций", - сказал он.По его словам, сегодня российскими военными проводилось восемь гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и Херсонской области, в ходе которых населению передано 489 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781789233.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471572_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_cb2ba8e1402862288b9bf6c4efa31558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев
Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия в марте доставила на Украину более восьми тысяч тонн гумпомощи