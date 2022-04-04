https://ria.ru/20220404/granty-1781623573.html

Правительство увеличит финансирование грантов на российские комплектующие

Правительство увеличит финансирование грантов на российские комплектующие - РИА Новости, 04.04.2022

Правительство увеличит финансирование грантов на российские комплектующие

Правительство РФ увеличит долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:32

2022-04-04T10:32

2022-04-04T10:32

экономика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ увеличит долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина."Если раньше для получения гранта от АНО "Агентство по технологическому развитию" разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих. При этом в документе оговаривается, что такой порядок будет действовать только в 2022 году", - отметили в пресс-службе правительства.В кабмине пояснили, что эта мера - часть комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. Нововведение позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих.В феврале 2022 года правительство приняло решение о модернизации и расширении сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220329/ekonomika-1780651062.html

https://ria.ru/20220316/importozameschenie-1778499851.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, правительство рф