https://ria.ru/20220404/granitsa-1781757408.html
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.04.2022
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщает литовский... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:19
2022-04-04T18:19
2022-04-04T18:19
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщает литовский портал 15min.lt.Ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча, которые Москва считает провокацией."Дискуссии идут, какой-то точной даты сказать не могу. Когда будут найдены решения и какими они будут, тогда объявим. Еще немного преждевременный вопрос", - ответил министр на вопрос, когда может быть закрыта граница с Россией и Белоруссией и ведется ли на эту тему диалог.
https://ria.ru/20220404/litva-1781728088.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва, россия, украина, мид литвы
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией
МИД Литвы допустил, что власти могут рассмотреть закрытие границы с Россией и Белоруссией