Рейтинг@Mail.ru
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/granitsa-1781757408.html
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.04.2022
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщает литовский... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:19
2022-04-04T18:19
в мире
белоруссия
литва
россия
украина
мид литвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144903/71/1449037173_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_51f2104732908526c8408fa65fa34d60.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщает литовский портал 15min.lt.Ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча, которые Москва считает провокацией."Дискуссии идут, какой-то точной даты сказать не могу. Когда будут найдены решения и какими они будут, тогда объявим. Еще немного преждевременный вопрос", - ответил министр на вопрос, когда может быть закрыта граница с Россией и Белоруссией и ведется ли на эту тему диалог.
https://ria.ru/20220404/litva-1781728088.html
белоруссия
литва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144903/71/1449037173_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_90afa82227b7b66632aeac9fb49df835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, россия, украина, мид литвы
18:19 04.04.2022
 
В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией

МИД Литвы допустил, что власти могут рассмотреть закрытие границы с Россией и Белоруссией

© Fotolia / dinozzaverСтарый город Вильнюса, Литва
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Fotolia / dinozzaver
Старый город Вильнюса, Литва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщает литовский портал 15min.lt.
Ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча, которые Москва считает провокацией.
"Дискуссии идут, какой-то точной даты сказать не могу. Когда будут найдены решения и какими они будут, тогда объявим. Еще немного преждевременный вопрос", - ответил министр на вопрос, когда может быть закрыта граница с Россией и Белоруссией и ведется ли на эту тему диалог.
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 16:27
В МИД отреагировали на понижение Литвой уровня дипотношений с Россией
 
В миреБелоруссияЛитваРоссияУкраинаМИД Литвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала