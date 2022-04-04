https://ria.ru/20220404/granitsa-1781757408.html

В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией

В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 04.04.2022

В Литве допустили закрытие границы с Россией и Белоруссией

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщает литовский... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:19

2022-04-04T18:19

2022-04-04T18:19

в мире

белоруссия

литва

россия

украина

мид литвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144903/71/1449037173_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_51f2104732908526c8408fa65fa34d60.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщает литовский портал 15min.lt.Ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча, которые Москва считает провокацией."Дискуссии идут, какой-то точной даты сказать не могу. Когда будут найдены решения и какими они будут, тогда объявим. Еще немного преждевременный вопрос", - ответил министр на вопрос, когда может быть закрыта граница с Россией и Белоруссией и ведется ли на эту тему диалог.

https://ria.ru/20220404/litva-1781728088.html

белоруссия

литва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, литва, россия, украина, мид литвы