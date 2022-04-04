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Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем - РИА Новости, 04.04.2022
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Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем
Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем - РИА Новости, 04.04.2022
Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем
Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:32
2022-04-04T15:32
распространение коронавируса
в мире
россия
китай
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Кроме того, оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781699846.html
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в мире, россия, китай
15:32 04.04.2022
 
Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем

Россия разрешает выезд россиян и въезд иностранцев через сухопутный участок границы с КНР

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайкальском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайкальском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайкальском и Маньчжурией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Кроме того, оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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