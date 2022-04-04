https://ria.ru/20220404/granitsa-1781707374.html

Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем

Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем - РИА Новости, 04.04.2022

Россия открывает сухопутный участок границы с Китаем

Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:32

2022-04-04T15:32

2022-04-04T15:32

распространение коронавируса

в мире

россия

китай

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Кроме того, оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220404/ogranicheniya-1781699846.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай