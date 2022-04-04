Украинские боевики разместили "Грады" на территории храма под Сумами
Минобороны: боевики теробороны Украины разместили "Грады" на территории храма под Сумами
Украинские военные
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Боевики украинской территориальной обороны выгнали священнослужителей из Свято-Дмитриевского монастыря в Сумской области и оборудовали в нем опорный пункт, в Харьковской области украинские войска взорвали плотину Оскольского водохранилища, под угрозой затопления более семи населенных пунктов, уже подтоплен Святогорск, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Сумской области в Свято-Дмитриевском монастыре боевики батальона территориальной обороны под угрозой физической расправы заставили священнослужителей полностью освободить здание", - сказал Мизинцев.
Он рассказал, что в помещениях монастыря оборудован опорный пункт, а на территории размещено тяжелое вооружение – реактивные системы залпового огня "Град" и гаубицы Д-30.
Кроме того, в Харьковской области, по словам Мизинцева, подразделения вооруженных сил Украины взорвали плотину Оскольского водохранилища. Под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов вдоль реки Северский Донец, а город Святогорск Краматорского района с населением более 4 тысяч человек уже подтоплен.
"Также, в Харьковской области военнослужащими вооруженных сил Украины осуществляется минирование обочин дорог в северном и восточном направлениях", - добавил начальник Национального центра управления обороной.
По его словам, эти преступные действия со стороны украинских войск направлены на запугивание мирного населения, которое самостоятельно пытается на личных автомобилях и пешком эвакуироваться в Россию.
"Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - подчеркнул Мизинцев.