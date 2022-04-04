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Украинские боевики разместили "Грады" на территории храма под Сумами - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html
Украинские боевики разместили "Грады" на территории храма под Сумами
Украинские боевики разместили "Грады" на территории храма под Сумами - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские боевики разместили "Грады" на территории храма под Сумами
Боевики украинской территориальной обороны выгнали священнослужителей из Свято-Дмитриевского монастыря в Сумской области и оборудовали в нем опорный пункт, в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:06
2022-04-04T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьковская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Боевики украинской территориальной обороны выгнали священнослужителей из Свято-Дмитриевского монастыря в Сумской области и оборудовали в нем опорный пункт, в Харьковской области украинские войска взорвали плотину Оскольского водохранилища, под угрозой затопления более семи населенных пунктов, уже подтоплен Святогорск, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Сумской области в Свято-Дмитриевском монастыре боевики батальона территориальной обороны под угрозой физической расправы заставили священнослужителей полностью освободить здание", - сказал Мизинцев.Он рассказал, что в помещениях монастыря оборудован опорный пункт, а на территории размещено тяжелое вооружение – реактивные системы залпового огня "Град" и гаубицы Д-30.Кроме того, в Харьковской области, по словам Мизинцева, подразделения вооруженных сил Украины взорвали плотину Оскольского водохранилища. Под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов вдоль реки Северский Донец, а город Святогорск Краматорского района с населением более 4 тысяч человек уже подтоплен."Также, в Харьковской области военнослужащими вооруженных сил Украины осуществляется минирование обочин дорог в северном и восточном направлениях", - добавил начальник Национального центра управления обороной.По его словам, эти преступные действия со стороны украинских войск направлены на запугивание мирного населения, которое самостоятельно пытается на личных автомобилях и пешком эвакуироваться в Россию."Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - подчеркнул Мизинцев.
https://ria.ru/20220404/aviatsiya-1781774689.html
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в мире, харьковская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:06 04.04.2022
 
Украинские боевики разместили "Грады" на территории храма под Сумами

Минобороны: боевики теробороны Украины разместили "Грады" на территории храма под Сумами

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Боевики украинской территориальной обороны выгнали священнослужителей из Свято-Дмитриевского монастыря в Сумской области и оборудовали в нем опорный пункт, в Харьковской области украинские войска взорвали плотину Оскольского водохранилища, под угрозой затопления более семи населенных пунктов, уже подтоплен Святогорск, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Сумской области в Свято-Дмитриевском монастыре боевики батальона территориальной обороны под угрозой физической расправы заставили священнослужителей полностью освободить здание", - сказал Мизинцев.
Он рассказал, что в помещениях монастыря оборудован опорный пункт, а на территории размещено тяжелое вооружение – реактивные системы залпового огня "Град" и гаубицы Д-30.
Кроме того, в Харьковской области, по словам Мизинцева, подразделения вооруженных сил Украины взорвали плотину Оскольского водохранилища. Под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов вдоль реки Северский Донец, а город Святогорск Краматорского района с населением более 4 тысяч человек уже подтоплен.
"Также, в Харьковской области военнослужащими вооруженных сил Украины осуществляется минирование обочин дорог в северном и восточном направлениях", - добавил начальник Национального центра управления обороной.
По его словам, эти преступные действия со стороны украинских войск направлены на запугивание мирного населения, которое самостоятельно пытается на личных автомобилях и пешком эвакуироваться в Россию.
"Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - подчеркнул Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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