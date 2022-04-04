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В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/gosduma-1781741127.html
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР
Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:10
2022-04-04T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
политика
виктор водолацкий
дмитрий саблин
госдума рф
вячеслав володин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества.
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политика, виктор водолацкий, дмитрий саблин, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
17:10 04.04.2022
 
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР

Совет Госдумы принял решение о создании групп по связям с парламентами ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаВиктор ВодолацкийДмитрий СаблинГосдума РФВячеслав ВолодинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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