https://ria.ru/20220404/gosduma-1781741127.html
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР
Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:10
2022-04-04T17:10
2022-04-04T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
политика
виктор водолацкий
дмитрий саблин
госдума рф
вячеслав володин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества.
https://ria.ru/20220330/tribunal-1780788333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, виктор водолацкий, дмитрий саблин, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР
Совет Госдумы принял решение о создании групп по связям с парламентами ДНР и ЛНР