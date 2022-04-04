https://ria.ru/20220404/gosduma-1781741127.html

В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР

В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022

В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР

Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:10

2022-04-04T17:10

2022-04-04T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

политика

виктор водолацкий

дмитрий саблин

госдума рф

вячеслав володин

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества.

https://ria.ru/20220330/tribunal-1780788333.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, виктор водолацкий, дмитрий саблин, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр