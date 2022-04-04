https://ria.ru/20220404/gosdep-1781788331.html

Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации

Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации - РИА Новости, 04.04.2022

Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации

США готовы возложить последствия те страны, которые попытаются помочь России в проводимой ею специальной военной операции на Украине, однако не намерены... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:00

2022-04-04T22:00

2022-04-04T22:14

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США готовы возложить последствия те страны, которые попытаются помочь России в проводимой ею специальной военной операции на Украине, однако не намерены раскрывать детали своих ответных мер, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь (РФ) обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции... либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.При этом представитель американского дипведомства отказался конкретизировать, какой "ответ" со стороны США ждет эти страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781489433.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, государственный департамент сша, сша, владимир путин, ситуация в днр и лнр