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Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/gosdep-1781788331.html
Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации
Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации - РИА Новости, 04.04.2022
Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации
США готовы возложить последствия те страны, которые попытаются помочь России в проводимой ею специальной военной операции на Украине, однако не намерены... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:00
2022-04-04T22:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
государственный департамент сша
сша
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США готовы возложить последствия те страны, которые попытаются помочь России в проводимой ею специальной военной операции на Украине, однако не намерены раскрывать детали своих ответных мер, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь (РФ) обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции... либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.При этом представитель американского дипведомства отказался конкретизировать, какой "ответ" со стороны США ждет эти страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html
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в мире, россия, украина, государственный департамент сша, сша, владимир путин, ситуация в днр и лнр
22:00 04.04.2022 (обновлено: 22:14 04.04.2022)
 
Госдеп пригрозил странам, которые попытаются помочь России в спецоперации

Госдеп пригрозил последствиями странам, которые попытаются помочь России в спецоперации

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США готовы возложить последствия те страны, которые попытаются помочь России в проводимой ею специальной военной операции на Украине, однако не намерены раскрывать детали своих ответных мер, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь (РФ) обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции... либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 21:29
Раскрыта истинная цель нападок США на Россию
При этом представитель американского дипведомства отказался конкретизировать, какой "ответ" со стороны США ждет эти страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 21:44
В республиканской партии США выступили против помощи Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаГосударственный департамент СШАСШАВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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