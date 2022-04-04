https://ria.ru/20220404/germaniya-1781663016.html
В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа
В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа - РИА Новости, 04.04.2022
В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа
Минэкономики ФРГ продолжает изучать указ президента РФ Владимира Путина по оплате газа, проводит тесные консультации с партнерами, но Берлин по-прежнему... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:54
2022-04-04T12:54
2022-04-04T13:14
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экономика
газпром
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Минэкономики ФРГ продолжает изучать указ президента РФ Владимира Путина по оплате газа, проводит тесные консультации с партнерами, но Берлин по-прежнему придерживается позиции, что оплата будет производится в евро и долларах в соответствии с контрактами, заявила представитель ведомства Беате Барон."Мы продолжаем изучать указ, мы по этому вопросу находимся в контакте с европейскими партнерами. Наша позиция ясна, мы ее сформулировали здесь в пятницу. Для нас очевидно, что частные контракты сохраняют действенность, поэтому оплата происходит в евро и долларах", - заявила Барон.Представитель ведомства отметила, что "сейчас имеются различные прочтения указа в том, как его понимать"."Один пункт заключается в том, что у Газпрома есть 10 дней, чтобы определить процедуру и далее определить, какие финансовые потоки в каком направлении и в какой валюте будут идти. Это не наша задача делать это. Но мы в то же время активно консультируемся с европейскими партнерами", - добавила она.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, газпром, германия
12:54 04.04.2022 (обновлено: 13:14 04.04.2022)
В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа
В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа и консультируются с партнерами
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Минэкономики ФРГ продолжает изучать указ президента РФ Владимира Путина по оплате газа, проводит тесные консультации с партнерами, но Берлин по-прежнему придерживается позиции, что оплата будет производится в евро и долларах в соответствии с контрактами, заявила представитель ведомства Беате Барон.
"Мы продолжаем изучать указ, мы по этому вопросу находимся в контакте с европейскими партнерами. Наша позиция ясна, мы ее сформулировали здесь в пятницу. Для нас очевидно, что частные контракты сохраняют действенность, поэтому оплата происходит в евро и долларах", - заявила Барон.
Представитель ведомства отметила, что "сейчас имеются различные прочтения указа в том, как его понимать".
"Один пункт заключается в том, что у Газпрома
есть 10 дней, чтобы определить процедуру и далее определить, какие финансовые потоки в каком направлении и в какой валюте будут идти. Это не наша задача делать это. Но мы в то же время активно консультируемся с европейскими партнерами", - добавила она.