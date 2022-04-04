https://ria.ru/20220404/germaniya-1781663016.html

В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа

В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа - РИА Новости, 04.04.2022

В Минэкономики Германии изучают указ Путина об оплате газа

Минэкономики ФРГ продолжает изучать указ президента РФ Владимира Путина по оплате газа, проводит тесные консультации с партнерами, но Берлин по-прежнему... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:54

2022-04-04T12:54

2022-04-04T13:14

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газпром

германия

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Минэкономики ФРГ продолжает изучать указ президента РФ Владимира Путина по оплате газа, проводит тесные консультации с партнерами, но Берлин по-прежнему придерживается позиции, что оплата будет производится в евро и долларах в соответствии с контрактами, заявила представитель ведомства Беате Барон."Мы продолжаем изучать указ, мы по этому вопросу находимся в контакте с европейскими партнерами. Наша позиция ясна, мы ее сформулировали здесь в пятницу. Для нас очевидно, что частные контракты сохраняют действенность, поэтому оплата происходит в евро и долларах", - заявила Барон.Представитель ведомства отметила, что "сейчас имеются различные прочтения указа в том, как его понимать"."Один пункт заключается в том, что у Газпрома есть 10 дней, чтобы определить процедуру и далее определить, какие финансовые потоки в каком направлении и в какой валюте будут идти. Это не наша задача делать это. Но мы в то же время активно консультируемся с европейскими партнерами", - добавила она.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, газпром, германия