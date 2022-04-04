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Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору - РИА Новости, 04.04.2022
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Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору
Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору - РИА Новости, 04.04.2022
Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору
Компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек журналистам в Берлине. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:46
2022-04-04T18:07
экономика
германия
газпром
европа
евросоюз
в мире
природный газ
роберт хабек
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек журналистам в Берлине."Хочу вас проинформировать о правовом постановлении, которое сегодня выпустило министерство экономики. Данные действия тесно согласованы в правительстве ФРГ. Постановление касается подразделений компании Gazprom Germania GmbH... Этим постановлением мое министерство... назначает Федеральное сетевое агентство временным попечителем группы Gazprom Germania", - сказал министр, добавив, что "постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка, сохранению общественного обеспечения".Правительство Германии обсуждает с частными покупателями продажу немецкой компании Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений, Берлин собирается предложить покупателям кредиты от государственного банка, сообщило ранее в понедельник агентство Блумберг.Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd. Перед этим, 30 марта, Блумберг писал со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. Отмечалось, что обыски прошли в офисах дочерних компаний "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком газовом рынке.А газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала, что в Минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России. В кабмине ФРГ тогда назвали вопрос национализации немецких "дочек" российских компаний гипотетическим. В Кремле же сочли неприемлемой саму постановку вопроса - национализация "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Предприятие занимается торговлей природным газом по всей Европе, имеет сеть газозаправочных станций в Германии. В свою очередь этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing &amp; Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781746653.html
https://ria.ru/20220404/gaz-1781738970.html
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экономика, германия, газпром, европа, евросоюз, в мире, природный газ, роберт хабек, минэкономики фрг, берлин (город), газпром экспорт
17:46 04.04.2022 (обновлено: 18:07 04.04.2022)
 
Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору

Компанию Gazprom Germania GmbH передали под временное управление немецкому регулятору

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Логотип энергетической компании "Газпром"
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек журналистам в Берлине.
"Хочу вас проинформировать о правовом постановлении, которое сегодня выпустило министерство экономики. Данные действия тесно согласованы в правительстве ФРГ. Постановление касается подразделений компании Gazprom Germania GmbH... Этим постановлением мое министерство... назначает Федеральное сетевое агентство временным попечителем группы Gazprom Germania", - сказал министр, добавив, что "постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка, сохранению общественного обеспечения".
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:31
Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго
Правительство Германии обсуждает с частными покупателями продажу немецкой компании Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений, Берлин собирается предложить покупателям кредиты от государственного банка, сообщило ранее в понедельник агентство Блумберг.
Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Перед этим, 30 марта, Блумберг писал со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. Отмечалось, что обыски прошли в офисах дочерних компаний "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком газовом рынке.
Газопровод Северный поток — 1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
17:04
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине
А газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала, что в Минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России. В кабмине ФРГ тогда назвали вопрос национализации немецких "дочек" российских компаний гипотетическим. В Кремле же сочли неприемлемой саму постановку вопроса - национализация "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Предприятие занимается торговлей природным газом по всей Европе, имеет сеть газозаправочных станций в Германии. В свою очередь этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
15:14В мире
Deutsche Bank предупредил о рисках при отказе от российского топлива
 
ЭкономикаГерманияГазпромЕвропаЕвросоюзВ миреПриродный газРоберт ХабекМинэкономики ФРГБерлин (город)Газпром Экспорт
 
 
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