https://ria.ru/20220404/gazprom-1781750199.html

Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору

Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору - РИА Новости, 04.04.2022

Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору

Компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек журналистам в Берлине. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:46

2022-04-04T17:46

2022-04-04T18:07

экономика

германия

газпром

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евросоюз

в мире

природный газ

роберт хабек

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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек журналистам в Берлине."Хочу вас проинформировать о правовом постановлении, которое сегодня выпустило министерство экономики. Данные действия тесно согласованы в правительстве ФРГ. Постановление касается подразделений компании Gazprom Germania GmbH... Этим постановлением мое министерство... назначает Федеральное сетевое агентство временным попечителем группы Gazprom Germania", - сказал министр, добавив, что "постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка, сохранению общественного обеспечения".Правительство Германии обсуждает с частными покупателями продажу немецкой компании Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений, Берлин собирается предложить покупателям кредиты от государственного банка, сообщило ранее в понедельник агентство Блумберг.Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Перед этим, 30 марта, Блумберг писал со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. Отмечалось, что обыски прошли в офисах дочерних компаний "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком газовом рынке.А газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала, что в Минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России. В кабмине ФРГ тогда назвали вопрос национализации немецких "дочек" российских компаний гипотетическим. В Кремле же сочли неприемлемой саму постановку вопроса - национализация "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Предприятие занимается торговлей природным газом по всей Европе, имеет сеть газозаправочных станций в Германии. В свою очередь этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781746653.html

https://ria.ru/20220404/gaz-1781738970.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/toplivo-1781701862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, газпром, европа, евросоюз, в мире, природный газ, роберт хабек, минэкономики фрг, берлин (город), газпром экспорт