17:46 04.04.2022 (обновлено: 18:07 04.04.2022)
Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору
Компанию Gazprom Germania GmbH передали под временное управление немецкому регулятору
Логотип энергетической компании "Газпром"
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Компания Gazprom Germania GmbH передана под управление Федеральному сетевому агентству, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек журналистам в Берлине.
"Хочу вас проинформировать о правовом постановлении, которое сегодня выпустило министерство экономики. Данные действия тесно согласованы в правительстве ФРГ. Постановление касается подразделений компании Gazprom Germania GmbH... Этим постановлением мое министерство... назначает Федеральное сетевое агентство временным попечителем группы Gazprom Germania", - сказал министр, добавив, что "постановление о попечительском управлении служит защите общественного порядка, сохранению общественного обеспечения".
Правительство Германии обсуждает с частными покупателями продажу немецкой компании Gazprom Germania GmbH или некоторых ее подразделений, Берлин собирается предложить покупателям кредиты от государственного банка, сообщило ранее в понедельник агентство Блумберг.
Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Перед этим, 30 марта, Блумберг писал со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. Отмечалось, что обыски прошли в офисах дочерних компаний "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком газовом рынке.
А газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала, что в Минэкономики ФРГ обдумывают национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России. В кабмине ФРГ тогда назвали вопрос национализации немецких "дочек" российских компаний гипотетическим. В Кремле же сочли неприемлемой саму постановку вопроса - национализация "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Предприятие занимается торговлей природным газом по всей Европе, имеет сеть газозаправочных станций в Германии. В свою очередь этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.