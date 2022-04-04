https://ria.ru/20220404/gaz-1781795578.html

ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России

ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России - РИА Новости, 04.04.2022

ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России

Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:56

2022-04-04T22:56

2022-04-04T22:57

экономика

россия

евросоюз

паоло джентилони

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на пресс-конференции."Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго", - сказал он.Однако эта тема до конца не снимается. "Мы не планируем этого сейчас, но и не убираем этот (вопрос – ред.) со стола", - добавил еврокомиссар.Ранее сообщалось, что совет министров экономики и финансов стран Евросоюза на ранее запланированной встрече во вторник обсудит расширение ограничительных мер в отношении России.

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, евросоюз, паоло джентилони