https://ria.ru/20220404/gaz-1781795578.html
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России
Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:56
2022-04-04T22:56
2022-04-04T22:57
экономика
россия
евросоюз
паоло джентилони
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на пресс-конференции."Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго", - сказал он.Однако эта тема до конца не снимается. "Мы не планируем этого сейчас, но и не убираем этот (вопрос – ред.) со стола", - добавил еврокомиссар.Ранее сообщалось, что совет министров экономики и финансов стран Евросоюза на ранее запланированной встрече во вторник обсудит расширение ограничительных мер в отношении России.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, евросоюз, паоло джентилони
22:56 04.04.2022 (обновлено: 22:57 04.04.2022)
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России
Еврокомиссар Джентилони: ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго", - сказал он.
Однако эта тема до конца не снимается. "Мы не планируем этого сейчас, но и не убираем этот (вопрос – ред.) со стола", - добавил еврокомиссар.
Ранее сообщалось, что совет министров экономики и финансов стран Евросоюза
на ранее запланированной встрече во вторник обсудит расширение ограничительных мер в отношении России
.