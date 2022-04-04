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ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России - РИА Новости, 04.04.2022
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ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России
Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:56
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экономика
россия
евросоюз
паоло джентилони
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на пресс-конференции."Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго", - сказал он.Однако эта тема до конца не снимается. "Мы не планируем этого сейчас, но и не убираем этот (вопрос – ред.) со стола", - добавил еврокомиссар.Ранее сообщалось, что совет министров экономики и финансов стран Евросоюза на ранее запланированной встрече во вторник обсудит расширение ограничительных мер в отношении России.
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экономика, россия, евросоюз, паоло джентилони
22:56 04.04.2022 (обновлено: 22:57 04.04.2022)
 
ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России

Еврокомиссар Джентилони: ЕС пока не планирует мер против импорта газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Евросоюз пока не планирует вводить меры в отношении импорта "голубого топлива" из России, сказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго", - сказал он.
Однако эта тема до конца не снимается. "Мы не планируем этого сейчас, но и не убираем этот (вопрос – ред.) со стола", - добавил еврокомиссар.
Ранее сообщалось, что совет министров экономики и финансов стран Евросоюза на ранее запланированной встрече во вторник обсудит расширение ограничительных мер в отношении России.
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00
Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзПаоло Джентилони
 
 
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