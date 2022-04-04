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Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали - РИА Новости, 04.04.2022
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Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали
Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали - РИА Новости, 04.04.2022
Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали
В Брюсселе обсуждают вопрос о запрете поставок российского газа, угля или нефти, это моральный вопрос, заявила в понедельник министр финансов Нидерландов Сигрид РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:35
2022-04-04T19:52
евросоюз
в мире
нидерланды
россия
спг
молдавия
венгрия
австрия
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. В Брюсселе обсуждают вопрос о запрете поставок российского газа, угля или нефти, это моральный вопрос, заявила в понедельник министр финансов Нидерландов Сигрид Каг."В настоящее время в Брюсселе обсуждают и рассматривают вопрос о запрете на уголь, нефть или газ. Пока больше ничего не могу сказать...Но это очень важный вопрос, это моральный вопрос", - сказала Каг в ходе совместного брифинга с коллегой из Испании.При этом ряд стран уже выступил против эмбарго на поставки газа из России, в том числе Австрия, Венгрия и Молдавия.
https://ria.ru/20220404/gazprom-1781750199.html
нидерланды
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евросоюз, в мире, нидерланды, россия, спг, молдавия, венгрия, австрия, санкции в отношении россии, цены на нефть
19:35 04.04.2022 (обновлено: 19:52 04.04.2022)
 
Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали

Глава Минфина Нидерландов Каг назвала отказ от российского газа вопросом морали

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза
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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. В Брюсселе обсуждают вопрос о запрете поставок российского газа, угля или нефти, это моральный вопрос, заявила в понедельник министр финансов Нидерландов Сигрид Каг.
"В настоящее время в Брюсселе обсуждают и рассматривают вопрос о запрете на уголь, нефть или газ. Пока больше ничего не могу сказать...Но это очень важный вопрос, это моральный вопрос", - сказала Каг в ходе совместного брифинга с коллегой из Испании.
При этом ряд стран уже выступил против эмбарго на поставки газа из России, в том числе Австрия, Венгрия и Молдавия.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 17:46
Компанию Gazprom Germania GmbH передали под управление немецкому регулятору
 
ЕвросоюзВ миреНидерландыРоссияСПГМолдавияВенгрияАвстрияСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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