https://ria.ru/20220404/gaz-1781768113.html

Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали

Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали - РИА Новости, 04.04.2022

Глава Минфина Нидерландов назвала отказ от российского газа вопросом морали

В Брюсселе обсуждают вопрос о запрете поставок российского газа, угля или нефти, это моральный вопрос, заявила в понедельник министр финансов Нидерландов Сигрид РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:35

2022-04-04T19:35

2022-04-04T19:52

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. В Брюсселе обсуждают вопрос о запрете поставок российского газа, угля или нефти, это моральный вопрос, заявила в понедельник министр финансов Нидерландов Сигрид Каг."В настоящее время в Брюсселе обсуждают и рассматривают вопрос о запрете на уголь, нефть или газ. Пока больше ничего не могу сказать...Но это очень важный вопрос, это моральный вопрос", - сказала Каг в ходе совместного брифинга с коллегой из Испании.При этом ряд стран уже выступил против эмбарго на поставки газа из России, в том числе Австрия, Венгрия и Молдавия.

https://ria.ru/20220404/gazprom-1781750199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

евросоюз, в мире, нидерланды, россия, спг, молдавия, венгрия, австрия, санкции в отношении россии, цены на нефть