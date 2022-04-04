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ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
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ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине
Страны Евросоюза пока не смогут отказаться от российского газа, сказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер журналистам в Люксембурге перед началом встречи... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:04
2022-04-04T18:00
германия
в мире
россия
цены на нефть
кристиан линднер
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза пока не смогут отказаться от российского газа, сказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы."Однако на данный момент невозможно остановить поставки газа", — ответил он на вопрос о возможных новых санкциях.Германия, по его словам, поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении России.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.Позиция Еврокомиссии и стран "Большой семерки": действующие контракты должны соблюдаться, 97 процентов соглашений предполагают оплату в евро или долларах. Компаниям рекомендовали не соглашаться на требования Москвы.
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германия, в мире, россия, цены на нефть, кристиан линднер, санкции в отношении россии
17:04 04.04.2022 (обновлено: 18:00 04.04.2022)
 
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине

Глава Минфина Германии Линднер признал, что ЕС не может отказаться от российского газа

© REUTERS / Hannibal HanschkeГазопровод "Северный поток — 1" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток — 1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Газопровод "Северный поток — 1" в Любмине, Германия
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза пока не смогут отказаться от российского газа, сказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы.
"Однако на данный момент невозможно остановить поставки газа", — ответил он на вопрос о возможных новых санкциях.
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Германия, по его словам, поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении России.
На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.
Позиция Еврокомиссии и стран "Большой семерки": действующие контракты должны соблюдаться, 97 процентов соглашений предполагают оплату в евро или долларах. Компаниям рекомендовали не соглашаться на требования Москвы.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
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Сколько газа осталось в европейских хранилищах
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ГерманияВ миреРоссияЦены на нефтьКристиан ЛинднерСанкции в отношении России
 
 
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