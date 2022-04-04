https://ria.ru/20220404/gaz-1781738970.html
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине
Страны Евросоюза пока не смогут отказаться от российского газа, сказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер журналистам в Люксембурге перед началом встречи... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:04
2022-04-04T17:04
2022-04-04T18:00
германия
в мире
россия
цены на нефть
кристиан линднер
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Страны Евросоюза пока не смогут отказаться от российского газа, сказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы."Однако на данный момент невозможно остановить поставки газа", — ответил он на вопрос о возможных новых санкциях.Германия, по его словам, поддержит дополнительные ограничительные меры в отношении России.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.Позиция Еврокомиссии и стран "Большой семерки": действующие контракты должны соблюдаться, 97 процентов соглашений предполагают оплату в евро или долларах. Компаниям рекомендовали не соглашаться на требования Москвы.
https://ria.ru/20220403/embargo-1781576597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, россия, цены на нефть, кристиан линднер, санкции в отношении россии
17:04 04.04.2022 (обновлено: 18:00 04.04.2022)
ЕС не может отказаться от российского газа, признали в Берлине
Глава Минфина Германии Линднер признал, что ЕС не может отказаться от российского газа