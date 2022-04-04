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Эксперт оценил, смогут ли другие страны заменить Германии российский газ - РИА Новости, 04.04.2022
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Эксперт оценил, смогут ли другие страны заменить Германии российский газ
Эксперт оценил, смогут ли другие страны заменить Германии российский газ - РИА Новости, 04.04.2022
Эксперт оценил, смогут ли другие страны заменить Германии российский газ
Немецкая промышленность не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время, так как ни Катар, ни Алжир, ни США не смогут заменить поставки из России,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:08
2022-04-04T14:08
экономика
алжир (республика)
сша
россия
катар
германия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Немецкая промышленность не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время, так как ни Катар, ни Алжир, ни США не смогут заменить поставки из России, заявил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.Минэкономики ФРГ ранее в понедельник заявило, что продолжает изучать указ президента РФ Владимира Путина по оплате газа в рублях и проводит тесные консультации с партнерами, но Берлин по-прежнему придерживается позиции, что оплата будет производится в евро и долларах в соответствии с контрактами."Германия зависит и от российского газа, и от нефти, и от угля... Если российские нефть и уголь более-менее замещаемы по разным источникам, с трубопроводным газом вряд ли (удастся заменить)... Ни Катар, ни Алжир, ни США не способны закрыть эту разницу (для немецкой промышленности). Это связано и со специфическим расположением СПГ-терминалов, которые в Испании расположены, а не в Германии", - сказал Белов в ходе дискуссии "Газ за рубли: новая реальность для Европы?" в МИА "Россия сегодня".При этом эксперт обратил внимание на парадоксальность ситуации: немцы требуют от Катара, от Америки нарастить поставки сжиженного газа, когда "зеленый курс" состоит как раз в отказе от газа, а терминалы для СПГ строятся на 50 лет."И вполне вероятна ситуация, что... партнеры Европы, не только Россия, тоже окажутся у некого разбитого корыта", - резюмировал Белов.Он также пояснил, что на данный момент основную часть российского газа в Германии получают домохозяйства - это отопление, электричество, газовые плиты. Другую часть потребляет химическая промышленность.Ранее президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента об оплате в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781635711.html
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экономика, алжир (республика), сша, россия, катар, германия
14:08 04.04.2022
 
Эксперт оценил, смогут ли другие страны заменить Германии российский газ

Эксперт Белов: Катар, США и Алжир не смогут заменить Германии российский газ

© REUTERS / Fabian BimmerГазохранилище Astora в Редне, Германия
Газохранилище Astora в Редне, Германия - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газохранилище Astora в Редне, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Немецкая промышленность не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время, так как ни Катар, ни Алжир, ни США не смогут заменить поставки из России, заявил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.
Минэкономики ФРГ ранее в понедельник заявило, что продолжает изучать указ президента РФ Владимира Путина по оплате газа в рублях и проводит тесные консультации с партнерами, но Берлин по-прежнему придерживается позиции, что оплата будет производится в евро и долларах в соответствии с контрактами.
"Германия зависит и от российского газа, и от нефти, и от угля... Если российские нефть и уголь более-менее замещаемы по разным источникам, с трубопроводным газом вряд ли (удастся заменить)... Ни Катар, ни Алжир, ни США не способны закрыть эту разницу (для немецкой промышленности). Это связано и со специфическим расположением СПГ-терминалов, которые в Испании расположены, а не в Германии", - сказал Белов в ходе дискуссии "Газ за рубли: новая реальность для Европы?" в МИА "Россия сегодня".
При этом эксперт обратил внимание на парадоксальность ситуации: немцы требуют от Катара, от Америки нарастить поставки сжиженного газа, когда "зеленый курс" состоит как раз в отказе от газа, а терминалы для СПГ строятся на 50 лет.
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"И вполне вероятна ситуация, что... партнеры Европы, не только Россия, тоже окажутся у некого разбитого корыта", - резюмировал Белов.
Он также пояснил, что на данный момент основную часть российского газа в Германии получают домохозяйства - это отопление, электричество, газовые плиты. Другую часть потребляет химическая промышленность.
Ранее президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента об оплате в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ.
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