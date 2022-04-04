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Экс-премьер Италии считает, что остановка поставок газа опасна для России

Экс-премьер Италии считает, что остановка поставок газа опасна для России - РИА Новости, 04.04.2022

Экс-премьер Италии считает, что остановка поставок газа опасна для России

Бывший премьер-министр Италии Романо Проди считает, что Россия совершит большую ошибку, если остановит поставки газа в Европу. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:13

2022-04-04T11:13

2022-04-04T17:13

экономика

марио драги

владимир путин

италия

азербайджан

россия

евросоюз

еврокомиссия

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РИМ, 4 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди считает, что Россия совершит большую ошибку, если остановит поставки газа в Европу."Мы очень нуждаемся в их газе, в этом нет никаких сомнений. Но россиянам очень нужно его продать. Если бы они перекрыли кран, им бы понадобилось много времени, чтобы снова его открыть. И для них это было бы самоубийством. Большие объекты не работают с выключателем", — заявил он в интервью газете la Repubblica.По мнению экс-председателя Еврокомиссии, Италия могла бы обратиться к месторождениям газа в Адриатическом море, однако на их разработку уйдет полтора года.Проди подчеркнул, что Италии срочно необходимы другие поставщики газа."Я приветствую американское предложение увеличить экспорт газа в Европу, но американские производители продают его по рыночной цене, которая сейчас очень высока. Я надеюсь, что будет возможность получать энергию более диверсифицированным и управляемым способом", — сказал экс-премьер.В связи с западными санкциями против России премьер Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость мер по снижению зависимости от Российской Федерации в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран: в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.В конце марта министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, выступая в итальянском парламенте, заявил, что страна планирует получить два морских терминала по переработке сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, газовая компания Snam, занимающаяся инфраструктурой добычи и транспортировки газа, получила поручение провести переговоры об аренде и приобретении двух комплексов по перегрузке природного топлива.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Позже президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.По словам Путина, Российская Федерация продолжит поставлять газ в объемах и по ценам действующих контрактов. Он добавил, что "Россия дорожит своей деловой репутацией, мы соблюдали и впредь будем соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, марио драги, владимир путин, италия, азербайджан, россия, евросоюз, еврокомиссия, романо проди