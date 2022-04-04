Рейтинг@Mail.ru
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/gaz-1781612489.html
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 04.04.2022
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит российского газа через территорию Украины в понедельник, 4 апреля, ожидается близким к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома",... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:22
2022-04-04T09:22
экономика
украина
россия
европа
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины в понедельник, 4 апреля, ожидается близким к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 4 апреля составляют 108,35 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на прокачку в понедельник.Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, изредка переходя в реверс физический, следует из данных немецкой Gascade. Виртуальный реверс означает, что на станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются, однако попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши."Газпром" накануне забронировал мощности "Ямала-Европы" на полные газовые сутки 4 апреля (с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника). Компания возобновила поставки по магистрали 29 марта, после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по газопроводу заметно снизились с октября прошлого года.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта - начале апреля.
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba6cffafd9ac0caa92de8278145a4598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток
09:22 04.04.2022
 
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на близком к максимуму обязательств "Газпрома" уровне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины в понедельник, 4 апреля, ожидается близким к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 4 апреля составляют 108,35 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Инфографика
Посмотреть
Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на прокачку в понедельник.
Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, изредка переходя в реверс физический, следует из данных немецкой Gascade. Виртуальный реверс означает, что на станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются, однако попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши.
"Газпром" накануне забронировал мощности "Ямала-Европы" на полные газовые сутки 4 апреля (с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника). Компания возобновила поставки по магистрали 29 марта, после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по газопроводу заметно снизились с октября прошлого года.
Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта - начале апреля.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
26 января, 17:26Инфографика
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала