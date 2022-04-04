Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на близком к максимуму обязательств "Газпрома" уровне
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины в понедельник, 4 апреля, ожидается близким к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 4 апреля составляют 108,35 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.
Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на прокачку в понедельник.
Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, изредка переходя в реверс физический, следует из данных немецкой Gascade. Виртуальный реверс означает, что на станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются, однако попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши.
"Газпром" накануне забронировал мощности "Ямала-Европы" на полные газовые сутки 4 апреля (с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника). Компания возобновила поставки по магистрали 29 марта, после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по газопроводу заметно снизились с октября прошлого года.