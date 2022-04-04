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Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/feyki-1781791834.html
Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток
Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток - РИА Новости, 04.04.2022
Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток
Фейками вокруг киевского города Буча, которые в Минобороны РФ назвали провокацией, украинские военные хотели отвлечь внимание от пыток российских военных,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:27
2022-04-04T22:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
сирия
донецкая народная республика
москва
совет безопасности оон
денис пушилин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фейками вокруг киевского города Буча, которые в Минобороны РФ назвали провокацией, украинские военные хотели отвлечь внимание от пыток российских военных, считает глава ДНР Денис Пушилин."Что произошло в Буче? По моему мнению, это было отвлечение внимания от пыток над военнопленными из российской армии, расстрелами, что является военным преступлением и запрещено рядом конвенций, Женевской в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, отвлечение внимания - это та методика, которая применялась и в Сирии. "Это череда одних событий. И откуда все эти методички пускаются для нас тоже вполне понятно", - добавил глава ДНР.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html
сирия
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Солдат ВС России о том, как украинские военные насмерть забивали пленных
Украинские военные насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России
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Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов
Освобожденный из плена российский солдат об издевательствах украинских националистов
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в мире, дмитрий песков, сирия, донецкая народная республика, москва, совет безопасности оон, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
22:27 04.04.2022
 
Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток

Глава ДНР Пушилин: Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток солдатов ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фейками вокруг киевского города Буча, которые в Минобороны РФ назвали провокацией, украинские военные хотели отвлечь внимание от пыток российских военных, считает глава ДНР Денис Пушилин.
"Что произошло в Буче? По моему мнению, это было отвлечение внимания от пыток над военнопленными из российской армии, расстрелами, что является военным преступлением и запрещено рядом конвенций, Женевской в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Бойцы батальона Азов под Широкино, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 19:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты так били российских пленных, что они выли, рассказал очевидец
По его словам, отвлечение внимания - это та методика, которая применялась и в Сирии. "Это череда одних событий. И откуда все эти методички пускаются для нас тоже вполне понятно", - добавил глава ДНР.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковСирияДонецкая Народная РеспубликаМоскваСовет Безопасности ООНДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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