https://ria.ru/20220404/feyki-1781791834.html

Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток

Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток - РИА Новости, 04.04.2022

Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток

Фейками вокруг киевского города Буча, которые в Минобороны РФ назвали провокацией, украинские военные хотели отвлечь внимание от пыток российских военных,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:27

2022-04-04T22:27

2022-04-04T22:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

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донецкая народная республика

москва

совет безопасности оон

денис пушилин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фейками вокруг киевского города Буча, которые в Минобороны РФ назвали провокацией, украинские военные хотели отвлечь внимание от пыток российских военных, считает глава ДНР Денис Пушилин."Что произошло в Буче? По моему мнению, это было отвлечение внимания от пыток над военнопленными из российской армии, расстрелами, что является военным преступлением и запрещено рядом конвенций, Женевской в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, отвлечение внимания - это та методика, которая применялась и в Сирии. "Это череда одних событий. И откуда все эти методички пускаются для нас тоже вполне понятно", - добавил глава ДНР.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/voennoplennye-1781770828.html

сирия

донецкая народная республика

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украина

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Петр Попадюк

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