Пушилин считает, что Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток
Глава ДНР Пушилин: Киев хочет фейками о Буче отвлечь внимание от пыток солдатов ВС России
Глава ДНР Денис Пушилин
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фейками вокруг киевского города Буча, которые в Минобороны РФ назвали провокацией, украинские военные хотели отвлечь внимание от пыток российских военных, считает глава ДНР Денис Пушилин.
"Что произошло в Буче? По моему мнению, это было отвлечение внимания от пыток над военнопленными из российской армии, расстрелами, что является военным преступлением и запрещено рядом конвенций, Женевской в том числе", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.