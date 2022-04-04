https://ria.ru/20220404/feyki-1781772850.html

Россия будет разоблачать фейки, связанные со спецоперацией, заявил Лавров

Россия будет разоблачать фейки, связанные со спецоперацией, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2022

Россия будет разоблачать фейки, связанные со спецоперацией, заявил Лавров

Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T20:09

2022-04-04T20:09

2022-04-04T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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совет безопасности оон

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе спецоперации на Украине было немало примеров, когда вбрасывались откровенные фейки и на этом делалась пропагандистская кампания, а "потом, когда вскрывалась правда через несколько дней, на эту тему никто не хотел говорить", отметил министр."Мы будем такие фейки разоблачать, так же как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе, так же как сейчас, когда российские Вооруженные силы в рамках реконфигурации своего присутствия 30 марта еще покинули район города Буча и последующие три дня там выступал мэр по телевидению, говорил, что город возвращается к нормальной жизни, появились там и вооруженные силы Украины, показывали улицы, где никаких трупов не было. Ну и через три дня решили, наверное, организовать подобную постановку", - сказал на пресс-конференции в понедельник.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, киев, совет безопасности оон, киевская область