20:09 04.04.2022 (обновлено: 20:22 04.04.2022)
Россия будет разоблачать фейки, связанные со спецоперацией, заявил Лавров
Лавров: Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе спецоперации на Украине было немало примеров, когда вбрасывались откровенные фейки и на этом делалась пропагандистская кампания, а "потом, когда вскрывалась правда через несколько дней, на эту тему никто не хотел говорить", отметил министр.
"Мы будем такие фейки разоблачать, так же как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе, так же как сейчас, когда российские Вооруженные силы в рамках реконфигурации своего присутствия 30 марта еще покинули район города Буча и последующие три дня там выступал мэр по телевидению, говорил, что город возвращается к нормальной жизни, появились там и вооруженные силы Украины, показывали улицы, где никаких трупов не было. Ну и через три дня решили, наверное, организовать подобную постановку", - сказал на пресс-конференции в понедельник.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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