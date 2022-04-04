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Лавров: Запад пытается растворить фейк о Буче в демагогических рассуждениях

Лавров: Запад пытается растворить фейк о Буче в демагогических рассуждениях - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров: Запад пытается растворить фейк о Буче в демагогических рассуждениях

Запад после появления постановочного видео попытается растворить фейк о событиях в украинском городе Буча в демагогии о природе украинского кризиса, заявил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:22

2022-04-04T22:22

2022-04-04T22:22

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Запад после появления постановочного видео попытается растворить фейк о событиях в украинском городе Буча в демагогии о природе украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией"."Догадываюсь, что, ну, зная британскую дипломатию, задача в том, чтобы растворить этот конкретный фейк в городе Буча в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса", - заявил Лавров на пресс-конференции с контактной группой ЛАГ по Украине в Москве.Как ранее отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html

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Петр Попадюк

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