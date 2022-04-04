https://ria.ru/20220404/feyk-1781674255.html

Украинские СМИ признали фейком пост Арестовича о замученной девушке

Украинские СМИ признали фейком пост Арестовича о замученной девушке - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские СМИ признали фейком пост Арестовича о замученной девушке

Украинское информагентство УНИАН признало недостоверным сообщение советника главы офиса президента Алексея Арестовича о якобы "замученной девушке из Гостомеля". РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:37

2022-04-04T13:37

2022-04-04T18:03

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН признало недостоверным сообщение советника главы офиса президента Алексея Арестовича о якобы "замученной девушке из Гостомеля"."Распространяемое сейчас в украинском сегменте Сети фото с вырезанной немецкой свастикой на теле женщины из Гостомеля является фейком", — говорится в телеграм-канале издания.Фотографию опубликовал в соцсетях Арестович. Он утверждает, что девушку якобы пытали в Гостомеле, который на днях покинули российские войска.УНИАН отмечает, что этот снимок, а также видео появились в российском сегменте YouTube и "ВКонтакте" еще 28 марта, там сообщалось, что девушка стала жертвой украинских националистов в Мариуполе.Оригинальное видео опубликовал 27 марта американский журналист Патрик Ланкастер. Ролик на его канале в YouTube называется "Найдена убитая женщина со следами пыток на "украинской военной базе" в подвале мариупольской школы".Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, в подвалах в Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанными на коже свастиками. По словам Мизинцева, террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины.

https://ria.ru/20220404/bucha-1781628576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, киев, youtube