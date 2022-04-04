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Украинские СМИ признали фейком пост Арестовича о замученной девушке
Украинские СМИ признали фейком пост Арестовича о замученной девушке - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские СМИ признали фейком пост Арестовича о замученной девушке
Украинское информагентство УНИАН признало недостоверным сообщение советника главы офиса президента Алексея Арестовича о якобы "замученной девушке из Гостомеля". РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:37
2022-04-04T13:37
2022-04-04T18:03
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН признало недостоверным сообщение советника главы офиса президента Алексея Арестовича о якобы "замученной девушке из Гостомеля"."Распространяемое сейчас в украинском сегменте Сети фото с вырезанной немецкой свастикой на теле женщины из Гостомеля является фейком", — говорится в телеграм-канале издания.Фотографию опубликовал в соцсетях Арестович. Он утверждает, что девушку якобы пытали в Гостомеле, который на днях покинули российские войска.УНИАН отмечает, что этот снимок, а также видео появились в российском сегменте YouTube и "ВКонтакте" еще 28 марта, там сообщалось, что девушка стала жертвой украинских националистов в Мариуполе.Оригинальное видео опубликовал 27 марта американский журналист Патрик Ланкастер. Ролик на его канале в YouTube называется "Найдена убитая женщина со следами пыток на "украинской военной базе" в подвале мариупольской школы".Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, в подвалах в Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанными на коже свастиками. По словам Мизинцева, террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины.
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в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, киев, youtube
13:37 04.04.2022 (обновлено: 18:03 04.04.2022)
Украинские СМИ признали фейком пост Арестовича о замученной девушке
УНИАН назвало фейком пост советника главы офиса Зеленского Арестовича о замученной девушке