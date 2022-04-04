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ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте - РИА Новости, 04.04.2022
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ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте
ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте - РИА Новости, 04.04.2022
ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику для "Газпромнефть - Битумные материалы", согласно которой компания откажется от... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:24
2022-04-04T11:24
экономика
газпром нефть
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
газпром нефтехим салават
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику для "Газпромнефть - Битумные материалы", согласно которой компания откажется от зарубежных индикаторов и курсов валют при формировании цен на битум, сообщила пресс-служба ведомства.ФАС в конце марта рекомендовала российским нефтехимическим предприятиям использовать при ценообразовании на их продукцию российские индикаторы вместо зарубежных. По мнению ведомства, это позволит не допустить необоснованного роста цен."Служба согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть - Битумные материалы". Она стала первым документом, где компания принимает на себя обязательства соблюдать приоритетность поставок на внутренний рынок, отказывается при формировании цен от зарубежных индикаторов и курсов иностранных валют", - говорится в сообщении.В частности, предприятие "Газпром нефти" при определении стоимости битума будет использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Также, сообщили в ФАС, компания обеспечит недискриминационные условия для участников рынка.Также на рассмотрении в ведомстве находятся торговые политики компаний "РН-Битум" и "Газпром нефтехим Салават". Ожидается, что другие участники рынка тоже в ближайшее время направят в адрес службы проекты торговых политик.
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экономика, газпром нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром нефтехим салават
11:24 04.04.2022
 
ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте

ФАС согласовала торговую политику "дочки" "Газпром нефти" с отказом от привязки к валюте

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоцистерна компании "Газпром Нефть"
Автоцистерна компании Газпром Нефть - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автоцистерна компании "Газпром Нефть"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику для "Газпромнефть - Битумные материалы", согласно которой компания откажется от зарубежных индикаторов и курсов валют при формировании цен на битум, сообщила пресс-служба ведомства.
ФАС в конце марта рекомендовала российским нефтехимическим предприятиям использовать при ценообразовании на их продукцию российские индикаторы вместо зарубежных. По мнению ведомства, это позволит не допустить необоснованного роста цен.
"Служба согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть - Битумные материалы". Она стала первым документом, где компания принимает на себя обязательства соблюдать приоритетность поставок на внутренний рынок, отказывается при формировании цен от зарубежных индикаторов и курсов иностранных валют", - говорится в сообщении.
В частности, предприятие "Газпром нефти" при определении стоимости битума будет использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Также, сообщили в ФАС, компания обеспечит недискриминационные условия для участников рынка.
Также на рассмотрении в ведомстве находятся торговые политики компаний "РН-Битум" и "Газпром нефтехим Салават". Ожидается, что другие участники рынка тоже в ближайшее время направят в адрес службы проекты торговых политик.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 02:14
СМИ: ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри России
 
ЭкономикаГазпром нефтьРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Газпром нефтехим Салават
 
 
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