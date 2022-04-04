https://ria.ru/20220404/fas-1781637344.html

ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте

ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте - РИА Новости, 04.04.2022

ФАС согласовала первую торговую политику с отказом от привязки к валюте

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику для "Газпромнефть - Битумные материалы", согласно которой компания откажется от... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:24

2022-04-04T11:24

2022-04-04T11:24

экономика

газпром нефть

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

газпром нефтехим салават

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговую политику для "Газпромнефть - Битумные материалы", согласно которой компания откажется от зарубежных индикаторов и курсов валют при формировании цен на битум, сообщила пресс-служба ведомства.ФАС в конце марта рекомендовала российским нефтехимическим предприятиям использовать при ценообразовании на их продукцию российские индикаторы вместо зарубежных. По мнению ведомства, это позволит не допустить необоснованного роста цен."Служба согласовала торговую политику ООО "Газпромнефть - Битумные материалы". Она стала первым документом, где компания принимает на себя обязательства соблюдать приоритетность поставок на внутренний рынок, отказывается при формировании цен от зарубежных индикаторов и курсов иностранных валют", - говорится в сообщении.В частности, предприятие "Газпром нефти" при определении стоимости битума будет использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. Также, сообщили в ФАС, компания обеспечит недискриминационные условия для участников рынка.Также на рассмотрении в ведомстве находятся торговые политики компаний "РН-Битум" и "Газпром нефтехим Салават". Ожидается, что другие участники рынка тоже в ближайшее время направят в адрес службы проекты торговых политик.

https://ria.ru/20220331/kontrakty-1780985900.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, газпром нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром нефтехим салават