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ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией - РИА Новости, 04.04.2022
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ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией
ЕС, несмотря на санкции против России, считает важным максимально долго сохранять каналы связи с РФ для урегулирования по Украине, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:47
2022-04-04T13:57
в мире
россия
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. ЕС, несмотря на санкции против России, считает важным максимально долго сохранять каналы связи с РФ для урегулирования по Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Санкции и изоляция не означают прекращение коммуникации. Для нас диалог всегда в приоритете. Мы всегда стараемся сохранять как можно дольше открытыми каналы связи", - сказал он. Стано также добавил, что "коммуникации идут по разным каналам".Представитель ЕС пояснил, что институты Евросоюза не имеют полномочий давать рекомендации лидерам стран-членов, вести ли им диалог с президентом России. "Лидеры сами решают, с кем им вести переговоры", - указал представитель ЕС.
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в мире, россия, евросоюз, украина
13:47 04.04.2022 (обновлено: 13:57 04.04.2022)
 
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией

ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. ЕС, несмотря на санкции против России, считает важным максимально долго сохранять каналы связи с РФ для урегулирования по Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
"Санкции и изоляция не означают прекращение коммуникации. Для нас диалог всегда в приоритете. Мы всегда стараемся сохранять как можно дольше открытыми каналы связи", - сказал он. Стано также добавил, что "коммуникации идут по разным каналам".
Представитель ЕС пояснил, что институты Евросоюза не имеют полномочий давать рекомендации лидерам стран-членов, вести ли им диалог с президентом России. "Лидеры сами решают, с кем им вести переговоры", - указал представитель ЕС.
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