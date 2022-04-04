https://ria.ru/20220404/evrosoyuz-1781676569.html

ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией

ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией - РИА Новости, 04.04.2022

ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией

ЕС, несмотря на санкции против России, считает важным максимально долго сохранять каналы связи с РФ для урегулирования по Украине, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:47

2022-04-04T13:47

2022-04-04T13:57

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россия

евросоюз

украина

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. ЕС, несмотря на санкции против России, считает важным максимально долго сохранять каналы связи с РФ для урегулирования по Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Санкции и изоляция не означают прекращение коммуникации. Для нас диалог всегда в приоритете. Мы всегда стараемся сохранять как можно дольше открытыми каналы связи", - сказал он. Стано также добавил, что "коммуникации идут по разным каналам".Представитель ЕС пояснил, что институты Евросоюза не имеют полномочий давать рекомендации лидерам стран-членов, вести ли им диалог с президентом России. "Лидеры сами решают, с кем им вести переговоры", - указал представитель ЕС.

https://ria.ru/20220315/ssha-1778314649.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, евросоюз, украина