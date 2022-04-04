https://ria.ru/20220404/evrosoyuz-1781676569.html
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией - РИА Новости, 04.04.2022
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией
ЕС, несмотря на санкции против России, считает важным максимально долго сохранять каналы связи с РФ для урегулирования по Украине, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:47
2022-04-04T13:47
2022-04-04T13:57
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. ЕС, несмотря на санкции против России, считает важным максимально долго сохранять каналы связи с РФ для урегулирования по Украине, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Санкции и изоляция не означают прекращение коммуникации. Для нас диалог всегда в приоритете. Мы всегда стараемся сохранять как можно дольше открытыми каналы связи", - сказал он. Стано также добавил, что "коммуникации идут по разным каналам".Представитель ЕС пояснил, что институты Евросоюза не имеют полномочий давать рекомендации лидерам стран-членов, вести ли им диалог с президентом России. "Лидеры сами решают, с кем им вести переговоры", - указал представитель ЕС.
https://ria.ru/20220315/ssha-1778314649.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, евросоюз, украина
13:47 04.04.2022 (обновлено: 13:57 04.04.2022)
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией
ЕС считает важным сохранять каналы связи с Россией для урегулирования на Украине