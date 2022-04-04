В ФРГ заявили о провале создания "общеевропейского дома" с участием России
Президент ФРГ Штайнмайер заявил о провале создания общеевропейского дома с участием России
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о провале подхода, который предусматривал вовлечение России в общую архитектуру безопасности и создание "общего европейского дома" с участием РФ.
Президент Германии добавил, что его приверженность проекту "Северный поток 2" была "явной ошибкой". "Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - считает Штайнмайер.
Как отмечает немецкое издание, в последние несколько дней Штайнмайер подвергался критике за более ранние суждения, сделанные, в частности, в бытность министром иностранных дел. Именно с фамилией Штайнмайера связана так называемая "формула Штайнмайера", которая определяла механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Минские соглашения остались нереализованными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.