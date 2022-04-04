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В Эстонии будут противодействовать использованию советской символики 9 мая - РИА Новости, 04.04.2022
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В Эстонии будут противодействовать использованию советской символики 9 мая
В Эстонии будут противодействовать использованию советской символики 9 мая - РИА Новости, 04.04.2022
В Эстонии будут противодействовать использованию советской символики 9 мая
Полиция Эстонии будет противодействовать использованию советской и российской военной символики на 9 мая, заявил в понедельник глава департамента полиции и... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:10
2022-04-04T16:10
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Полиция Эстонии будет противодействовать использованию советской и российской военной символики на 9 мая, заявил в понедельник глава департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер.Празднование Дня Победы ежегодно отмечают тысячи жителей Эстонии. В Таллине центром праздника становится монумент Воину-освободителю, известный как "Бронзовый солдат"."Появление у "Бронзового солдата" 9 мая с символикой, оправдывающей агрессию, будь то форма советской армии или георгиевские ленточки, предосудительно с точки зрения полиции. Мы готовы прекратить такую деятельность 9 мая. Мы выйдем большими силами, так как ситуация не сравнима с прежними годами", - сказал Вахер порталу эстонского телерадиовещания ERR,По словам Вахера, полиция не запрещает 9 мая чтить память погибших. Однако это не разрешат делать в рамках публичных собраний и мероприятий, демонстрирующих явную поддержку спецоперации России по демилитаризации на Украине.На вопрос о том, как будет действовать полиция, если кто-то придет к памятнику в форме советской армии, с георгиевской ленточкой либо какими-то другими российскими военными символами, Вахер ответил, что полиция предложит снять их.Глава полиции отметил, что с правовой точки зрения ситуация с символами и наказанием за их использование пока остается неопределенной, так как оговаривающих запрет законодательных актов еще нет. Вахер выразил надежду, что за оставшийся месяц парламент примет решения, которые дадут полиции больше свободы для прекращения использования российской символики.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220402/estoniya-1781145345.html
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в мире, эстония
16:10 04.04.2022
 
В Эстонии будут противодействовать использованию советской символики 9 мая

Полиция Эстонии будет противодействовать использованию российской символики на 9 мая

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВозложение цветов к монументу "Павшим во Второй мировой войне" на Военном кладбище в Таллине. 2021 год
Возложение цветов к монументу Павшим во Второй мировой войне на Военном кладбище в Таллине. 2021 год - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Возложение цветов к монументу "Павшим во Второй мировой войне" на Военном кладбище в Таллине. 2021 год. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 апр - РИА Новости. Полиция Эстонии будет противодействовать использованию советской и российской военной символики на 9 мая, заявил в понедельник глава департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер.
Празднование Дня Победы ежегодно отмечают тысячи жителей Эстонии. В Таллине центром праздника становится монумент Воину-освободителю, известный как "Бронзовый солдат".
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 10:00Сказано в эфире
Барабаны войны грохочут в Эстонии
"Появление у "Бронзового солдата" 9 мая с символикой, оправдывающей агрессию, будь то форма советской армии или георгиевские ленточки, предосудительно с точки зрения полиции. Мы готовы прекратить такую деятельность 9 мая. Мы выйдем большими силами, так как ситуация не сравнима с прежними годами", - сказал Вахер порталу эстонского телерадиовещания ERR,
По словам Вахера, полиция не запрещает 9 мая чтить память погибших. Однако это не разрешат делать в рамках публичных собраний и мероприятий, демонстрирующих явную поддержку спецоперации России по демилитаризации на Украине.
На вопрос о том, как будет действовать полиция, если кто-то придет к памятнику в форме советской армии, с георгиевской ленточкой либо какими-то другими российскими военными символами, Вахер ответил, что полиция предложит снять их.
Глава полиции отметил, что с правовой точки зрения ситуация с символами и наказанием за их использование пока остается неопределенной, так как оговаривающих запрет законодательных актов еще нет. Вахер выразил надежду, что за оставшийся месяц парламент примет решения, которые дадут полиции больше свободы для прекращения использования российской символики.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
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